Головна Метео В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 21 серпня 2025 22:34
Прогноз погоди на 22 серпня - якою буде погода завтра
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 22 серпня, в Україні очікується мінлива погода. У деяких регіонах прогнозуються дощі та грози.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 22 серпня

На заході, півночі, вдень у більшості центральних регіонів, а також в Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, місцями сильні дощі.

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У денні години, крім західних областей, можливі грози, подекуди град та шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура в західних областях уночі становитиме +12...+17 °С, удень — +17...+22 °С.

На іншій території країни нічна температура триматиметься в межах +15...+20 °С, вдень повітря прогріється до +28...+33 °С. У північних областях очікується більш помірне тепло — +20...+25 °С.

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 22 серпня

В Україну насувається активний циклон середземноморського походження, який уже завтра, 22 серпня, принесе різку зміну погоди. За прогнозами синоптиків, атмосферний фронт зумовить дощі, грози, а подекуди — сильні зливи та шквалисте посилення вітру у західних, північних та більшості центральних областей. Винятком стануть Дніпро та навколишні райони, де опади малоймовірні.

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра - фото 3
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

На сході та півдні країни збережеться суха та спекотна погода, лише на Одещині можливі локальні грозові дощі. Вітер очікується південно-західний, помірний, місцями рвучкий.

Температурна карта виглядатиме контрастно. У західних областях — прохолодно, +17…+21 °С, на півночі — +21…+24 °С. У центрі стовпчики термометрів піднімуться до +29…+32 °С, лише на Вінниччині буде трохи свіжіше, близько +25 °С. На сході очікується справжня спека — +30…+34 °С, на півдні — +29…+32 °С.

У Києві завтра прогнозують дощ із грозою та суттєве зниження температури — до +22 °С.

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра - фото 4
Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, магнітних бур на Землі 21 серпня не очікується. Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.

А в Одесі та області сьогодні похолодає температура в морі. Вона протягом всього дня буде на рівні +22...+23°С.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
