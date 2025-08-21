Прогноз погоди на 22 серпня - якою буде погода завтра

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 22 серпня, в Україні очікується мінлива погода. У деяких регіонах прогнозуються дощі та грози.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 22 серпня
На заході, півночі, вдень у більшості центральних регіонів, а також в Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, місцями сильні дощі.
У денні години, крім західних областей, можливі грози, подекуди град та шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с. На решті території опадів не прогнозують.
Вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура в західних областях уночі становитиме +12...+17 °С, удень — +17...+22 °С.
На іншій території країни нічна температура триматиметься в межах +15...+20 °С, вдень повітря прогріється до +28...+33 °С. У північних областях очікується більш помірне тепло — +20...+25 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 22 серпня
В Україну насувається активний циклон середземноморського походження, який уже завтра, 22 серпня, принесе різку зміну погоди. За прогнозами синоптиків, атмосферний фронт зумовить дощі, грози, а подекуди — сильні зливи та шквалисте посилення вітру у західних, північних та більшості центральних областей. Винятком стануть Дніпро та навколишні райони, де опади малоймовірні.
На сході та півдні країни збережеться суха та спекотна погода, лише на Одещині можливі локальні грозові дощі. Вітер очікується південно-західний, помірний, місцями рвучкий.
Температурна карта виглядатиме контрастно. У західних областях — прохолодно, +17…+21 °С, на півночі — +21…+24 °С. У центрі стовпчики термометрів піднімуться до +29…+32 °С, лише на Вінниччині буде трохи свіжіше, близько +25 °С. На сході очікується справжня спека — +30…+34 °С, на півдні — +29…+32 °С.
У Києві завтра прогнозують дощ із грозою та суттєве зниження температури — до +22 °С.
Нагадаємо, магнітних бур на Землі 21 серпня не очікується. Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.
А в Одесі та області сьогодні похолодає температура в морі. Вона протягом всього дня буде на рівні +22...+23°С.
