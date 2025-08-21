Видео
Главная Метео В Украину идут грозы и град — прогноз погоды на завтра

В Украину идут грозы и град — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 22:34
Прогноз погоды на 22 августа - какой будет погода завтра
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 22 августа, в Украине ожидается переменчивая погода. В некоторых регионах прогнозируются дожди и грозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 22 августа

На западе, севере, днем в большинстве центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами сильные дожди.

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В дневные часы, кроме западных областей, возможны грозы, местами град и шквалы со скоростью ветра 15-20 м/с. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью составит +12...+17 °С, днем — +17...+22 °С.

На остальной территории страны ночная температура будет держаться в пределах +15...+20 °С, днем воздух прогреется до +28...+33 °С. В северных областях ожидается более умеренное тепло — +20...+25 °С.

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 22 августа

В Украину надвигается активный циклон средиземноморского происхождения, который уже завтра, 22 августа, принесет резкое изменение погоды. По прогнозам синоптиков, атмосферный фронт обусловит дожди, грозы, а местами — сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей. Исключением станут Днепр и окружающие районы, где осадки маловероятны.

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра - фото 3
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

На востоке и юге страны сохранится сухая и жаркая погода, лишь в Одесской области возможны локальные грозовые дожди. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, местами порывистый.

Температурная карта будет выглядеть контрастно. В западных областях — прохладно, +17...+21 °С, на севере — +21...+24 °С. В центре столбики термометров поднимутся до +29...+32 °С, только в Винницкой области будет немного свежее, около +25 °С. На востоке ожидается настоящая жара — +30...+34 °С, на юге — +29...+32 °С.

В Киеве завтра прогнозируют дождь с грозой и существенное снижение температуры — до +22 °С.

В Україну йдуть грози та град — прогноз погоди на завтра - фото 4
Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Напомним, магнитных бурь на Земле 21 августа не ожидается. Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

А в Одессе и области сегодня похолодает температура в море. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
