Прогноз погоди в Україні на завтра 23 серпня від Укргідрометцентру

Погода в Україні завтра, 23 серпня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили декілька областей про сильні пориви вітру, грози та опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 23 серпня

По всій території країни, крім західних, вдень Житомирської, Київської та Вінницької областей очікуються помірні, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами. Крім того, у східних та південно-східних регіонах вдень можливі град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Вітер буде північно-західного напрямку, а у східних областях південно-західного зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +17...+22 °C. У південно-східній частині вночі очікується +15...+20 °C, вдень +26...+31 °C.

Оголошення небезпеки

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, вночі також на Одещині, вдень і на Харківщині прогнозують значні дощі.

В Україні, крім західних, більшості північних регіонів можливі грози. На сході та південному-сході вдень місцями град та шквали.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що на Україну сунуть одразу три циклони. Вона попередила про зміну погоду.

А в Києві завтра очікуються грозові дощі вночі. Температура повітря вдень підвищиться до +22 °C.