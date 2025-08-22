Видео
Главная Метео Объявлена опасность — в Укргидрометцентре предупредили о ненастье

Объявлена опасность — в Укргидрометцентре предупредили о ненастье

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 17:23
Прогноз погоды в Украине на завтра 23 августа от Укргидрометцентра
Последствия непогоды. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода в Украине завтра, 23 августа, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили несколько областей о сильных порывах ветра, грозах и осадках.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 23 августа

По всей территории страны, кроме западных, днем Житомирской, Киевской и Винницкой областей ожидаются умеренные, в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди с грозами. Кроме того, в восточных и юго-восточных регионах днем возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 23 серпня
Погода в Украине 23 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западного направления, а в восточных областях юго-западного со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +17...+22 °C. В юго-восточной части ночью ожидается +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.

Объявление опасности

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, ночью также в Одесской области, днем и на Харьковщине прогнозируют значительные дожди.

Погода в Україні 23 серпня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Украине, кроме западных, большинства северных регионов возможны грозы. На востоке и юго-востоке днем местами град и шквалы.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что на Украину надвигаются сразу три циклона. Она предупредила об изменении погоды.

А в Киеве завтра ожидаются грозовые дожди ночью. Температура воздуха днем повысится до +22 °C.

погода Укргидрометцентр синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
