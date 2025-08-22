Какой будет погода в Украине 23-24 августа - прогноз

Дождь в городе. Фото: Вечірній Київ

Украинцев ждут переменчивые выходные с дождями, грозами и порывистым ветром в некоторых регионах. В то же время на юго-востоке страны сохранится летняя жара с температурой до +31°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 23-24 августа

По данным синоптиков, 23 августа в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди охватят большинство центральных, южных, Сумскую и Харьковскую области, местами будут значительные осадки с грозами. В восточных и юго-восточных регионах возможен град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Ветер будет преимущественно северо-западный, в восточных областях — юго-западный, скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +9 до +14°С, днем составит +17...+22°С. В юго-восточной части страны прогнозируют более теплую ночь +15...+20°С и дневные показатели на уровне +26...+31°С.

Прогноз на 24 августа предусматривает более спокойную погоду. Ночью сохранится переменная облачность без осадков, температура составит около +10...+12°С. Днем возможны кратковременные дожди при температуре воздуха +18...+20°С.

Ветер в ночные часы будет достигать 5-10 м/с, а днем усилится до 7-12 м/с. Синоптики подчеркивают, что погода будет оставаться переменчивой, однако во многих регионах значительных осадков не ожидается.

Напомним, что в субботу, 23 августа, Киев и область накроет сильная непогода. Ночью в столице прогнозируются мощные грозы, а днем ожидается шквалистый ветер.

Ранее мы также информировали, что в целом по Украине 23 и 24 августа синоптики прогнозируют влияние сразу трех циклонов, среди которых средиземноморский Lukas, что является частью мощной системы вместе с Severin и Roger.