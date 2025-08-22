Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Погода удивит украинцев — прогноз в Украине на выходные

Погода удивит украинцев — прогноз в Украине на выходные

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:19
Какой будет погода в Украине 23-24 августа - прогноз
Дождь в городе. Фото: Вечірній Київ

Украинцев ждут переменчивые выходные с дождями, грозами и порывистым ветром в некоторых регионах. В то же время на юго-востоке страны сохранится летняя жара с температурой до +31°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 23-24 августа

По данным синоптиков, 23 августа в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди охватят большинство центральных, южных, Сумскую и Харьковскую области, местами будут значительные осадки с грозами. В восточных и юго-восточных регионах возможен град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Ветер будет преимущественно северо-западный, в восточных областях — юго-западный, скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +9 до +14°С, днем составит +17...+22°С. В юго-восточной части страны прогнозируют более теплую ночь +15...+20°С и дневные показатели на уровне +26...+31°С.

Погода здивує українців — прогноз в Україні на вихідні - фото 1
Укргидрометцентр. Фото: скриншот

Прогноз на 24 августа предусматривает более спокойную погоду. Ночью сохранится переменная облачность без осадков, температура составит около +10...+12°С. Днем возможны кратковременные дожди при температуре воздуха +18...+20°С.

Ветер в ночные часы будет достигать 5-10 м/с, а днем усилится до 7-12 м/с. Синоптики подчеркивают, что погода будет оставаться переменчивой, однако во многих регионах значительных осадков не ожидается.

Погода здивує українців — прогноз в Україні на вихідні - фото 2
Укргидрометцентр. фото: скриншот

Напомним, что в субботу, 23 августа, Киев и область накроет сильная непогода. Ночью в столице прогнозируются мощные грозы, а днем ожидается шквалистый ветер.

Ранее мы также информировали, что в целом по Украине 23 и 24 августа синоптики прогнозируют влияние сразу трех циклонов, среди которых средиземноморский Lukas, что является частью мощной системы вместе с Severin и Roger.

погода выходные дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации