Главная Метео Осадки и +8 °C — Диденко составила прогноз на День Независимости

Осадки и +8 °C — Диденко составила прогноз на День Независимости

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 17:09
Прогноз погоды в Украине на завтра 24 августа от Наталки Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 24 августа, ожидается с дождями в некоторых областях. Кроме того, местами температура воздуха ночью снизится до +8 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 24 августа

В начале суток, ночью и утром дожди ожидаются в западных областях. А днем и к вечеру осадки распространятся на северную и центральную часть. На востоке Украины прогнозируется сухая погода.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня
Погода в Украине 24 августа. Фото: Meteopost

В южной части страны преимущественно без осадков, разве вечером возможны локальные дожди.

Ветер будет северо-западного направления, но иногда порывистым.

Ночью температура воздуха снизится до +8...+12 °C, на юге и востоке +12...+16 °C. Днем на севере, западе и в Винницкой области +15...+19 °C. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет теплее — +20...+25 °C, на юго-востоке до +27 °C.

Погода в Киеве 24 августа

В столице ночью, утром и в первой половине дня сохранится атмосфера без осадков. Уже во второй половине дня прогнозируются дожди. Температура воздуха ожидается +18...+20 °C, а также порывистый ветер.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот
null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе завтра дождей завтра не прогнозируется. Там температура воздуха днем повысится до +25 °C.

Ранее в Укргидрометцентре показали карту погоды в Украине на 24 августа. Температура будет около +18...+20 °С.

погода Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине День Независимости 2025
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
