В Украине с 25 по 27 августа будет преобладать неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления и достаточно низким температурным фоном. Впрочем, с 28 августа начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции.

Прогноз погоды на 25-31 августа

Наиболее высокие температурные показатели прогнозируются в южной половине Украины, а также на Закарпатье.

В понедельник, 25 августа, ночью в центральных и восточных областях ожидаются умеренные дожди, местами с грозами. Днем также кратковременные дожди возможны в Полесье и на крайнем севере Украины.

В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем — +18...+23 °С, в южных областях — +23...+28 °С.



Во вторник, 26 августа, в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозой и шквалами, 15-20 м/с. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем на востоке, а также в западных областях возможны порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7...+13 °С, днем — +16...+22 °С, в южной половине и в Приазовье ночью — +11...+16 °С, днем — +22...+27 °С.



В среду, 27 августа, в северных и северо-западных областях пройдут дожди, местами с грозой; на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем — +20...+26 °С, в южных и центральных регионах — +27...+32 °С.



В четверг, 28 августа, на всей территории Украины за счет влияния антициклона, прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7...+13 °С, днем — +22...+27 °С; на юге и на Закарпатье ночью — +12...+17 °С, днем — +26...+31 °С.



В пятницу, 29 августа, продолжится влияние антициклона, поэтому осадков не предвидится по всей Украине. Ветер на Левобережье страны переменных направлений, на Правобережье южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, в дневные часы — +27...+32 °С, в западной части местами — +33...+35 °С.



В субботу, 30 августа, в Украине ожидается малооблачная и жаркая погода, без осадков. Лишь вечером на крайнем западе возможны кратковременные грозовые дожди.

Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14...+19 °С, днем — +30...+35 °С.

В воскресенье, 31 августа, продолжится период сухой и жаркой погоды в большинстве регионов Украины. Только днем в западной части, а также местами в северных областях возможны кратковременные грозовые дожди.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем в западных и северных регионах — +26...+31 °С, на остальной территории страны — +32...+37 °С.

