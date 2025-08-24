Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Погода на неделю — чего ожидать от последних дней лета

Погода на неделю — чего ожидать от последних дней лета

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 23:54
Прогноз погоды на 25-31 августа
Девушка под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 25 по 27 августа будет преобладать неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления и достаточно низким температурным фоном. Впрочем, с 28 августа начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 25-31 августа

Наиболее высокие температурные показатели прогнозируются в южной половине Украины, а также на Закарпатье.

В понедельник, 25 августа, ночью в центральных и восточных областях ожидаются умеренные дожди, местами с грозами. Днем также кратковременные дожди возможны в Полесье и на крайнем севере Украины.

В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем — +18...+23 °С, в южных областях — +23...+28 °С.

погода 25

Погода в Украине 25 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

Во вторник, 26 августа, в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозой и шквалами, 15-20 м/с. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем на востоке, а также в западных областях возможны порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7...+13 °С, днем — +16...+22 °С, в южной половине и в Приазовье ночью — +11...+16 °С, днем — +22...+27 °С.

погода26

Погода в Украине 26 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

В среду, 27 августа, в северных и северо-западных областях пройдут дожди, местами с грозой; на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем — +20...+26 °С, в южных и центральных регионах — +27...+32 °С.

погода27

Погода в Украине 27 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

В четверг, 28 августа, на всей территории Украины за счет влияния антициклона, прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7...+13 °С, днем — +22...+27 °С; на юге и на Закарпатье ночью — +12...+17 °С, днем — +26...+31 °С.

погода28

Погода в Украине 28 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

В пятницу, 29 августа, продолжится влияние антициклона, поэтому осадков не предвидится по всей Украине. Ветер на Левобережье страны переменных направлений, на Правобережье южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, в дневные часы — +27...+32 °С, в западной части местами — +33...+35 °С.

погода29

Погода в Украине 29 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

В субботу, 30 августа, в Украине ожидается малооблачная и жаркая погода, без осадков. Лишь вечером на крайнем западе возможны кратковременные грозовые дожди.

Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14...+19 °С, днем — +30...+35 °С.

В воскресенье, 31 августа, продолжится период сухой и жаркой погоды в большинстве регионов Украины. Только днем в западной части, а также местами в северных областях возможны кратковременные грозовые дожди.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем в западных и северных регионах — +26...+31 °С, на остальной территории страны — +32...+37 °С.

Напомним, что 24 августа в Карпатах выпал первый снег.

А синоптик Наталья Диденко предупредила, как изменится погода от влияния циклона.

погода лето дождь прогноз погоды ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации