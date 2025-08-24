У Карпатах випав перший сніг в серпні — замело Говерлу

Карпати здивували першим снігом у серпні — фото та відео
У Карпатах у неділю, 24 серпня, туристи здивувалися від погодних умов і зафіксували на фото та відео перший сніг. Опади випали в урочищі Заросляк поблизу найвищої точки України — гори Говерла.
Фото та відео снігу в урочищі з'явилися у соцмережах.
В Карпатах у серпні випав перший сніг
Користувачі також поділилися фото снігу, який вкрив і Драгобрат.
За даними синоптиків, 24 серпня температура в районі вершини знизилася вночі до -2 °С, спостерігався невеликий дощ зі снігом.
Найближчими днями погода у високогір’ї залишатиметься мінливою. Очікується переважно хмарне небо з температурою від +3...+4 °С, а у вівторок та середу — мінлива хмарність і до +9 °С вдень. Наприкінці тижня прогнозують сонячні дні з потеплінням до +16...+17 °С.
Нагадаємо, сьогодні у більшості областях України синоптики прогнозують дощі та грози.
