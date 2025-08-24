Видео
Карпаты удивили первым снегом в августе — фото и видео

Карпаты удивили первым снегом в августе — фото и видео

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 11:03
В Карпатах выпал первый снег в августе — замело Говерлу
Снег в урочище Заросляк. Фото: соцсети

В Карпатах в воскресенье, 24 августа, туристы удивились погодным условиям и зафиксировали на фото и видео первый снег. Осадки выпали в урочище Заросляк вблизи самой высокой точки Украины - горы Говерла.

Фото и видео снега в урочище появились в соцсетях.

Читайте также:

В Карпатах в августе выпал первый снег

Пользователи также поделились фото снега, который покрыл и Драгобрат.

По данным синоптиков, 24 августа температура в районе вершины снизилась ночью до -2 °С, наблюдался небольшой дождь со снегом.

null
Прогноз погоды в Карпатах. Фото: скриншот

В ближайшие дни погода в высокогорье будет оставаться переменчивой. Ожидается преимущественно облачное небо с температурой от +3...+4 °С, а во вторник и среду — переменная облачность и до +9 °С днем. В конце недели прогнозируют солнечные дни с потеплением до +16...+17 °С.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дожди и грозы.

А Наталья Диденко предупредила, как изменится погода от влияния циклона.

погода Карпаты снег погода в Украине Говерла
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
