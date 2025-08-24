Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Всюди будуть дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні

Всюди будуть дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні, 24 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на неділю, 24 серпня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. Вночі у західних та східних областях, а вдень в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 24 серпня

Всюди будуть дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +8...+13 °С, на півдні та південному сході країни до +17 °С. Вдень буде +21...+26 °С, у західних та північних областях +15...+20 °С.

Всюди будуть дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 24 серпня буде хмарно. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +8...+13 °С, вдень +15...+20 °с.

У Києві тим часом вночі +11...+13 °С, вдень +18...+20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на День незалежності України, на початку доби, вночі та вранці - дощі пройдуть у західних областях. Вдень та до вечора 24 серпня, опади поширяться на північну та центральну частину. Східні області належатимуть сухій погоді. Тим часом у південній частині буде переважно без опадів, але ввечері є ймовірність локальних дощів. Вітер очікується північно-західний.

Також Діденко писала, що за її прогнозом, цією ночі буде +8...+12 °С, на півдні та сході +12...+16 °С. Вдень на півночі, заході та у Вінницькій області лише +15...+19 °С. На півдні, у більшості центральних областей та на сході +20...+25 °С, а на південному сході до +27 °С.

Водночас у Києві ранок та перша половина дня буде без опадів, а потім почнеться дощ. Температура буде максимум +18...+20 °С, а також відчуватиметься поривчастий вітер.

Нагадаємо, що день в Одесі обіцяє бути теплим і без дощів. Температура повітря сягне +25 °C, а ввечері знизиться до +22 °C. Вітер буде сильним, тому спека не відчуватиметься різко.

Також ми писали, що Львові вже відчувається наближення осені.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації