Погода сьогодні, 24 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Прогноз погоди на неділю, 24 серпня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. Вночі у західних та східних областях, а вдень в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 24 серпня

Сьогодні вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +8...+13 °С, на півдні та південному сході країни до +17 °С. Вдень буде +21...+26 °С, у західних та північних областях +15...+20 °С.

На території Київської області та Києва 24 серпня буде хмарно. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +8...+13 °С, вдень +15...+20 °с.

У Києві тим часом вночі +11...+13 °С, вдень +18...+20 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на День незалежності України, на початку доби, вночі та вранці - дощі пройдуть у західних областях. Вдень та до вечора 24 серпня, опади поширяться на північну та центральну частину. Східні області належатимуть сухій погоді. Тим часом у південній частині буде переважно без опадів, але ввечері є ймовірність локальних дощів. Вітер очікується північно-західний.

Також Діденко писала, що за її прогнозом, цією ночі буде +8...+12 °С, на півдні та сході +12...+16 °С. Вдень на півночі, заході та у Вінницькій області лише +15...+19 °С. На півдні, у більшості центральних областей та на сході +20...+25 °С, а на південному сході до +27 °С.

Водночас у Києві ранок та перша половина дня буде без опадів, а потім почнеться дощ. Температура буде максимум +18...+20 °С, а також відчуватиметься поривчастий вітер.

