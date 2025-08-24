Видео
Видео

Главная Метео Повсюду будут дожди и грозы — прогноз погоды на сегодня

Повсюду будут дожди и грозы — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 06:25
Погода сегодня, 24 августа, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на воскресенье, 24 августа, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. Ночью в западных и восточных областях, а днем в Украине, кроме востока, кратковременные дожди, местами грозы. 

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 24 августа

Всюди будуть дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +8...+13 °С, на юге и юго-востоке страны до +17 °С. Днем будет +21...+26 °С, в западных и северных областях +15...+20 °С.

Всюди будуть дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 24 августа будет облачно. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.

В Киеве тем временем ночью +11...+13 °С, днем +18...+20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на День независимости Украины, в начале суток, ночью и утром - дожди пройдут в западных областях. Днем и к вечеру 24 августа, осадки распространятся на северную и центральную часть. Восточные области будут принадлежать сухой погоде. Между тем в южной части будет преимущественно без осадков, но вечером есть вероятность локальных дождей. Ветер ожидается северо-западный.

Также Диденко писала, что по ее прогнозу, этой ночью будет +8...+12 °С, на юге и востоке +12...+16 °С. Днем на севере, западе и в Винницкой области только +15...+19 °С. На юге, в большинстве центральных областей и на востоке +20...+25 °С, а на юго-востоке до +27 °С.

В то же время в Киеве утро и первая половина дня будет без осадков, а затем начнется дождь. Температура будет максимум +18...+20 °С, а также будет ощущаться порывистый ветер.

Напомним, что день в Одессе обещает быть теплым и без дождей. Температура воздуха достигнет +25 °C, а вечером снизится до +22 °C. Ветер будет сильным, поэтому жара не будет ощущаться резко.

Также мы писали, что во Львове уже чувствуется приближение осени.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
