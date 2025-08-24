Погода сегодня, 24 августа, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на воскресенье, 24 августа, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. Ночью в западных и восточных областях, а днем в Украине, кроме востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 24 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +8...+13 °С, на юге и юго-востоке страны до +17 °С. Днем будет +21...+26 °С, в западных и северных областях +15...+20 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 24 августа будет облачно. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.

В Киеве тем временем ночью +11...+13 °С, днем +18...+20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на День независимости Украины, в начале суток, ночью и утром - дожди пройдут в западных областях. Днем и к вечеру 24 августа, осадки распространятся на северную и центральную часть. Восточные области будут принадлежать сухой погоде. Между тем в южной части будет преимущественно без осадков, но вечером есть вероятность локальных дождей. Ветер ожидается северо-западный.

Также Диденко писала, что по ее прогнозу, этой ночью будет +8...+12 °С, на юге и востоке +12...+16 °С. Днем на севере, западе и в Винницкой области только +15...+19 °С. На юге, в большинстве центральных областей и на востоке +20...+25 °С, а на юго-востоке до +27 °С.

В то же время в Киеве утро и первая половина дня будет без осадков, а затем начнется дождь. Температура будет максимум +18...+20 °С, а также будет ощущаться порывистый ветер.

