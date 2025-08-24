Відео
Сонячний радіаційний шторм — чи є загроза для метеозалежних

Сонячний радіаційний шторм — чи є загроза для метеозалежних

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 12:21
Магнітні бурі 24 серпня — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 24 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 24 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С та два спалахи класу М, більшим з яких був спалах М1,8.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 24 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 21.
Магнітні бурі 24 серпня
Чоловік тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше Новини.LIVE підготували розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

Також ми пояснювали, як зберегти здоров'я міцним та витривалим у серпні 2025 року.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
