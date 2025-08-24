Магнітні бурі 24 серпня — чого очікувати

Сонячний радіаційний шторм — чи є загроза для метеозалежних
У неділю, 24 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи.
Магнітні бурі 24 серпня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С та два спалахи класу М, більшим з яких був спалах М1,8.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 24 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 21.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
