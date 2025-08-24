Видео
Солнечный радиационный шторм — есть ли угроза для метеозависимых

Дата публикации 24 августа 2025 12:21
Магнитные бури 24 августа — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 24 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 24 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и две вспышки класса М, большей из которых была вспышка М1,8.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 24 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 21.
Магнітні бурі 24 серпня
Мужчина держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее Новини.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на август 2025 года.

Также мы объясняли, как сохранить здоровье крепким и выносливым в августе 2025 года.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
