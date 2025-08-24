Магнитные бури 24 августа — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 24 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 24 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и две вспышки класса М, большей из которых была вспышка М1,8.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 24 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 21.

Мужчина держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

