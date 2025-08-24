Магнитные бури 24 августа — чего ожидать

Солнечный радиационный шторм — есть ли угроза для метеозависимых
В воскресенье, 24 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 24 августа
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и две вспышки класса М, большей из которых была вспышка М1,8.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 24 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 21.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
