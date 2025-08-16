Гороскоп здоров'я на серпень 2025 — що астрологи радять кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Енергії, що панують у серпні, несуть потужний вплив на наше здоров'я, настрій і внутрішній баланс. Це місяць, коли організм особливо чутливий до змін погоди, емоційних коливань і навіть астрологічних подій. Астрологи попереджають: для когось серпень стане періодом відновлення сил і гармонії, а для інших — сигналом, що настав час зупинитися та подбати про себе. Гороскоп здоров'я допоможе вам зрозуміти, на що звернути увагу, щоб зберегти гарний настрій та енергію.

Новини.LIVE ділиться порадами астрологів, що додати у щоденний раціон, як правильно відпочивати і які звички допоможуть залишатися у формі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Серпень випробовуватиме Овнів на витривалість. Ви будете сповнені енергії, але головне — правильно її розподілити. Не забувайте про регулярний сон та короткі перерви під час роботи. Додавайте у раціон свіжі фрукти та овочі — вони допоможуть підтримати тонус.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Серпень схиляє до гастрономічних спокус, але ваше здоров'я зараз потребує легкого меню. Вам важливо уникати переїдання та пізніх вечерь. Зверніть увагу на трав'яні чаї — вони допоможуть зняти стрес і нормалізувати сон.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей літній місяць буде активним і насиченим: термінові справи, зустрічі, важливі новини. Але Близнюкам важливо знайти час для себе. Ваше слабке місце — нервова система, тож зменшіть кількість кави та енергетичних напоїв. Замініть їх водою з лимоном та м'ятою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Серпень подарує вам емоційне піднесення, але не забувайте про фізичну активність. Навіть легкі прогулянки ввечері допоможуть покращити фізичне здоров'я кровообіг та сон. Не ігноруйте сигнали тіла, якщо відчуваєте втому.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ваша енергія зараз на піку, але варто берегти серце. Зменшіть кількість солоного та жирного, додайте у меню більше овочів та зелені. Ідеально підійдуть салати з оливковою олією та лимонним соком.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви схильні до перевтоми, тому серпень — час для відпочинку та релаксу. Плануйте вихідні на природі або біля води. Важливо підтримати імунітет — додайте у раціон ягоди, фрукти, овочі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Зірки радять більше рухатися. Навіть якщо у вас сидяча робота, робіть перерви на легку розминку. Пийте більше чистої води та уникайте газованих напоїв. Це допоможе зберегти легкість та гарне самопочуття.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Серпень може принести перепади енергії, тому важливо тримати баланс між роботою та відпочинком. Вживайте продукти, багаті на магній — горіхи, насіння, шпинат. Це допоможе уникнути дратівливості.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вам варто зменшити темп і звернути увагу на свій шлунок. Не експериментуйте з важкими стравами, віддавайте перевагу тушкованим овочам і супам. Піші прогулянки на свіжому повітрі допоможуть стабілізувати енергію.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви у зоні підвищеного ризику перевтоми. Серпень — чудовий час для йоги, медитації чи плавання. У раціоні робіть ставку на цільнозернові продукти та кисломолочні напої.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваш організм зараз потребує вітамінів, особливо групи B. Додавайте у меню бобові, цільнозерновий хліб, банани. Намагайтеся більше спати — саме сон стане вашим головним джерелом енергії.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Серпень підходить для оздоровчих процедур — масажу, сауни, ароматерапії. Уникайте стресових ситуацій та конфліктів. Пийте більше чистої води та додавайте у раціон морську рибу для підтримки серцево-судинної системи.

