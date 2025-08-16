Гороскоп здоровья на август 2025 — что астрологи советуют каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Энергии, царящие в августе, несут мощное влияние на наше здоровье, настроение и внутренний баланс. Это месяц, когда организм особенно чувствителен к изменениям погоды, эмоциональным колебаниям и даже астрологическим событиям. Астрологи предупреждают: для кого-то август станет периодом восстановления сил и гармонии, а для других — сигналом, что пришло время остановиться и позаботиться о себе. Гороскоп здоровья поможет вам понять, на что обратить внимание, чтобы сохранить хорошее настроение и энергию.

Новини.LIVE делится советами астрологов, что добавить в ежедневный рацион, как правильно отдыхать и какие привычки помогут оставаться в форме.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Август будет испытывать Овнов на выносливость. Вы будете полны энергии, но главное — правильно ее распределить. Не забывайте о регулярном сне и коротких перерывах во время работы. Добавляйте в рацион свежие фрукты и овощи — они помогут поддержать тонус.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Август склоняет к гастрономическим соблазнам, но ваше здоровье сейчас нуждается в легком меню. Вам важно избегать переедания и поздних ужинов. Обратите внимание на травяные чаи — они помогут снять стресс и нормализовать сон.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот летний месяц будет активным и насыщенным: срочные дела, встречи, важные новости. Но Близнецам важно найти время для себя. Ваше слабое место — нервная система, поэтому уменьшите количество кофе и энергетических напитков. Замените их водой с лимоном и мятой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Август подарит вам эмоциональный подъем, но не забывайте о физической активности. Даже легкие прогулки вечером помогут улучшить физическое здоровье кровообращение и сон. Не игнорируйте сигналы тела, если чувствуете усталость.

Лев (23 июля — 21 августа)

Ваша энергия сейчас на пике, но стоит беречь сердце. Уменьшите количество соленого и жирного, добавьте в меню больше овощей и зелени. Идеально подойдут салаты с оливковым маслом и лимонным соком.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы склонны к переутомлению, поэтому август — время для отдыха и релакса. Планируйте выходные на природе или у воды. Важно поддержать иммунитет — добавьте в рацион ягоды, фрукты, овощи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Звезды советуют больше двигаться. Даже если у вас сидячая работа, делайте перерывы на легкую разминку. Пейте больше чистой воды и избегайте газированных напитков. Это поможет сохранить легкость и хорошее самочувствие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Август может принести перепады энергии, поэтому важно держать баланс между работой и отдыхом. Употребляйте продукты, богатые магнием — орехи, семечки, шпинат. Это поможет избежать раздражительности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам стоит сбавить темп и обратить внимание на свой желудок. Не экспериментируйте с тяжелыми блюдами, отдавайте предпочтение тушеным овощам и супам. Пешие прогулки на свежем воздухе помогут стабилизировать энергию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы в зоне повышенного риска переутомления. Август — отличное время для йоги, медитации или плавания. В рационе делайте ставку на цельнозерновые продукты и кисломолочные напитки.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш организм сейчас нуждается в витаминах, особенно группы B. Добавляйте в меню бобовые, цельнозерновой хлеб, бананы. Старайтесь больше спать — именно сон станет вашим главным источником энергии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Август подходит для оздоровительных процедур — массажа, сауны, ароматерапии. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Пейте больше чистой воды и добавляйте в рацион морскую рыбу для поддержания сердечно-сосудистой системы.

