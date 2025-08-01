Коли магнітні бурі у серпні 2025 — детальний календар небезпечних дат

Магнітні бурі у серпні 2025 — які дати несуть страшну небезпеку
Серпень 2025 року принесе не лише спеку, а й магнітні бурі, які можуть відчутно вплинути на здоров'я та самопочуття. Астрономи вже назвали дати, коли геомагнітна активність сягне небезпечних позначок — саме в ці дні можливі головні болі, слабкість, перепади настрою та проблеми зі сном. В останній місяць літа очікується кілька особливо неспокійних періодів, які варто взяти до уваги заздалегідь.
Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували детальний розклад магнітних бур на серпень 2025 року.
Що таке Kp-індекс і чому він важливий
Kp-індекс — це міжнародна шкала, яка показує рівень геомагнітної активності на Землі, тобто наскільки сильно Сонце впливає на наше магнітне поле. Значення індексу коливається від 0 до 9, де:
- 0-3 — спокійна ситуація;
- 4 — помірні коливання;
- 5 і більше — початок магнітної бурі або сильні магнітні бурі.
Магнітні бурі у серпні 2025 року — детальний розклад на місяць
Календар магнітних бур на серпень 2025:
- 1 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 2 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 3 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 4 серпня — Kp-індекс 4, помірні геомагнітні коливання;
- 5 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 6 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 7 серпня — Kp-індекс 5, початок потужної магнітної бурі;
- 8 серпня — Kp-індекс 4, зниження геомагнітних коливань;
- 9 серпня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 10 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 11 серпня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 12 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 13 серпня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 14 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 15 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 16 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 17 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 18 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 19 серпня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 20 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 21 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 22 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 23 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 24 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 25 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 26 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 27 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 28 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 29 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 30 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 31 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність.
Важливо: це лише попередній прогноз фахівців, який впродовж місяця може змінитися, адже нові спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття
Магнітні бурі можуть викликати не лише головний біль і втому, а й підвищену тривожність та проблеми зі сном. Щоб допомогти організму легше пережити ці дні, варто заздалегідь підготуватись. Лікарі радять дотримуватись простих правил:
- Пийте більше чистої води: вона допомагає зменшити головний біль, нормалізує тиск і покращує загальне самопочуття.
- За два-три дні до прогнозованої бурі зменшіть споживання кави та інших напоїв з кофеїном, які можуть провокувати нервове напруження.
- Уникайте важкої та жирної їжі, зокрема фастфуду — така їжа перевантажує організм і погіршує стан у дні геомагнітних збурень.
- Надайте перевагу легким стравам, овочам, рибі, злакам.
- Уникайте стресів, перевтоми, конфліктів, більше відпочивайте.
- Прогулянки на свіжому повітрі, дихальні вправи або легка йога допоможуть зняти напругу.
- Сон має бути не менше 7–8 годин, особливо перед піковими датами бурі.
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