Коли магнітні бурі у серпні 2025 — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Серпень 2025 року принесе не лише спеку, а й магнітні бурі, які можуть відчутно вплинути на здоров'я та самопочуття. Астрономи вже назвали дати, коли геомагнітна активність сягне небезпечних позначок — саме в ці дні можливі головні болі, слабкість, перепади настрою та проблеми зі сном. В останній місяць літа очікується кілька особливо неспокійних періодів, які варто взяти до уваги заздалегідь.

Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували детальний розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

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Що таке Kp-індекс і чому він важливий

Kp-індекс — це міжнародна шкала, яка показує рівень геомагнітної активності на Землі, тобто наскільки сильно Сонце впливає на наше магнітне поле. Значення індексу коливається від 0 до 9, де:

0-3 — спокійна ситуація;

4 — помірні коливання;

5 і більше — початок магнітної бурі або сильні магнітні бурі.

Вплив Сонця на геомагнітне поле Землі. Фото: google.com

Магнітні бурі у серпні 2025 року — детальний розклад на місяць

Календар магнітних бур на серпень 2025:

1 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 2 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 3 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 4 серпня — Kp-індекс 4, помірні геомагнітні коливання;

— 5 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 6 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 7 серпня — Kp-індекс 5, початок потужної магнітної бурі ;

— ; 8 серпня — Kp-індекс 4, зниження геомагнітних коливань;

— 9 серпня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 10 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;

— 11 серпня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 12 серпня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;

— 13 серпня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 14 серпня — Kp-індекс​​​​​​​ 4, помірна магнітна буря;

— 15 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 16 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 17 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 18 серпня — Kp-індекс​​​​​​​ 4, помірна магнітна буря;

— 19 серпня — Kp​​​​​​​-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 20 серпня — Kp-індекс​​​​​​​ 4, помірна магнітна буря;

— 21 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 22 серпня — Kp-індекс​​​​​​​ 4, помірна магнітна буря;

— 23 серпня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 24 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 25 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 26 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 27 серпня — Kp-індекс​​​​​​​ 4, помірна магнітна буря;

— 28 серпня — Kp-індекс​​​​​​​ 4, помірна магнітна буря;

— 29 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 30 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 31 серпня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність.

Важливо: це лише попередній прогноз фахівців, який впродовж місяця може змінитися, адже нові спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.

Жінка страждає від головного болю. Фото: istockphoto.com

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття

Магнітні бурі можуть викликати не лише головний біль і втому, а й підвищену тривожність та проблеми зі сном. Щоб допомогти організму легше пережити ці дні, варто заздалегідь підготуватись. Лікарі радять дотримуватись простих правил:

Пийте більше чистої води: вона допомагає зменшити головний біль, нормалізує тиск і покращує загальне самопочуття. За два-три дні до прогнозованої бурі зменшіть споживання кави та інших напоїв з кофеїном, які можуть провокувати нервове напруження. Уникайте важкої та жирної їжі, зокрема фастфуду — така їжа перевантажує організм і погіршує стан у дні геомагнітних збурень. Надайте перевагу легким стравам, овочам, рибі, злакам. Уникайте стресів, перевтоми, конфліктів, більше відпочивайте. Прогулянки на свіжому повітрі, дихальні вправи або легка йога допоможуть зняти напругу. Сон має бути не менше 7–8 годин, особливо перед піковими датами бурі.

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