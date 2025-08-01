Когда магнитные бури в августе 2025 — подробный календарь опасных дат

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Август 2025 года принесет не только жару, но и магнитные бури, которые могут ощутимо повлиять на здоровье и самочувствие. Астрономы уже назвали даты, когда геомагнитная активность достигнет опасных отметок — именно в эти дни возможны головные боли, слабость, перепады настроения и проблемы со сном. В последний месяц лета ожидается несколько особенно неспокойных периодов, которые стоит принять во внимание заранее.

Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили подробное расписание магнитных бурь на август 2025 года.

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Что такое Kp-индекс и почему он важен

Kp-индекс — это международная шкала, которая показывает уровень геомагнитной активности на Земле, то есть насколько сильно Солнце влияет на наше магнитное поле. Значение индекса колеблется от 0 до 9, где:

0-3 — спокойная ситуация;

4 — умеренные колебания;

5 и более — начало магнитной бури или сильные магнитные бури.

Влияние Солнца на геомагнитное поле Земли. Фото: google.com

Магнитные бури в августе 2025 года — подробное расписание на месяц

Календарь магнитных бурь на август 2025 года:

1 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 2 августа — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 3 августа — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 4 августа — Kp-индекс 4, умеренные геомагнитные колебания;

5 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 6 августа — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 7 августа — Kp-индекс 5, начало мощной магнитной бури ;

— ; 8 августа — Kp-индекс 4, снижение геомагнитных колебаний;

9 августа — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 10 августа — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

11 августа — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 12 августа — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

13 августа — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 14 августа — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

15 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 16 августа — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 17 августа — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 18 августа — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

— 19 августа — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 20 августа — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

— 21 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 22 августа — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

— 23 августа — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 24 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 25 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 26 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 27 августа — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

28 августа — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;

— 29 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 30 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 31 августа — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность.

Важно: это лишь предварительный прогноз специалистов, который в течение месяца может измениться, ведь новые вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.

Женщина страдает от головной боли. Фото: istockphoto.com

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Магнитные бури могут вызвать не только головную боль и усталость, но и повышенную тревожность и проблемы со сном. Чтобы помочь организму легче пережить эти дни, стоит заранее подготовиться. Врачи советуют придерживаться простых правил:

Пейте больше чистой воды: она помогает уменьшить головную боль, нормализует давление и улучшает общее самочувствие. За два-три дня до прогнозируемой бури уменьшите потребление кофе и других напитков с кофеином, которые могут провоцировать нервное напряжение. Избегайте тяжелой и жирной пищи, в частности фастфуда — такая пища перегружает организм и ухудшает состояние в дни геомагнитных возмущений. Отдайте предпочтение легким блюдам, овощам, рыбе, злакам. Избегайте стрессов, переутомления, конфликтов, больше отдыхайте. Прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения или легкая йога помогут снять напряжение. Сон должен быть не менее 7-8 часов, особенно перед пиковыми датами бури.

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