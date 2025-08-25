Відео
Зафіксовано 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур

Зафіксовано 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 15:03
Магнітні бурі 25 серпня — прогноз на сьогодні
Жінка з головним болем. Фото: Freepik

У понеділок, 25 серпня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За останню добу сонячна активність залишалася помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 25 серпня

На поверхні Сонця зафіксували дев'ять спалахів класу С та один — класу М1,97. Спалахи М-класу належать до середнього рівня потужності. Зокрема, спалах М1,97 здатний спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також підвищити ймовірність сонячного радіаційного шторму.

У понеділок геомагнітне поле очікується від спокійного до активного. Загалом сонячна активність прогнозується низькою, однак можливі окремі спалахи М-класу.

Сонячна активність 25 серпня

  • Ймовірність невеликого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність потужного геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху М-класу — 45%;
  • Імовірність спалаху Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 19.
Магнітні бурі 25 серпня - прогноз
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті людей, зокрема підвищувати ризик серцево-судинних ускладнень. Завчасні попередження допомагають зменшити можливі наслідки для здоров'я.

Можливі негативні наслідки магнітних бур:

  • вплив на роботу серцево-судинної системи;
  • негативний вплив на нервову систему;
  • порушення сну;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних хвороб;
  • відчуття втоми та знесилення.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила про найпрохолодніших день літа.

А також синоптики попередили, яку погоду чекати в останні дні серпня.

