Магнітні бурі 25 серпня — прогноз на сьогодні

Зафіксовано 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур
У понеділок, 25 серпня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За останню добу сонячна активність залишалася помірною.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 25 серпня
На поверхні Сонця зафіксували дев'ять спалахів класу С та один — класу М1,97. Спалахи М-класу належать до середнього рівня потужності. Зокрема, спалах М1,97 здатний спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також підвищити ймовірність сонячного радіаційного шторму.
У понеділок геомагнітне поле очікується від спокійного до активного. Загалом сонячна активність прогнозується низькою, однак можливі окремі спалахи М-класу.
Сонячна активність 25 серпня
- Ймовірність невеликого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність потужного геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху М-класу — 45%;
- Імовірність спалаху Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 19.
Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті людей, зокрема підвищувати ризик серцево-судинних ускладнень. Завчасні попередження допомагають зменшити можливі наслідки для здоров'я.
Можливі негативні наслідки магнітних бур:
- вплив на роботу серцево-судинної системи;
- негативний вплив на нервову систему;
- порушення сну;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних хвороб;
- відчуття втоми та знесилення.
