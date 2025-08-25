Відео
Діденко у прогнозі погоди попередила про найхолодніший день

Діденко у прогнозі погоди попередила про найхолодніший день

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 12:44
Погода в Україні 26 серпня — прогноз на завтра від Наталки Діденко
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Вівторок, 26 серпня, обіцяє стати чи не найпрохолоднішщим літнім днем у багатьох регіонах України. Завтра очікується різке зниження температури вночі, рвучкий вітер та локальні опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди на 26 серпня

У Києві температура вдень не перевищить +16 °С, при цьому синоптик прогнозує сильний вітер та дощ. Через коливання атмосферного тиску метеочутливим людям Діденко радить бути уважними до свого самопочуття.

По Україні загалом дощі пройдуть на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькій області. На решті території опадів не передбачається.

Вночі буде прохолодно: +7…+12 °С, на півдні до +14 °С, у Карпатах лише +4…+8 °С. Вдень температура коливатиметься від +14…+18 °С на півночі та до +23…+27 °С на півдні. У центральних та східних областях очікується +18…+22 С°. Вітер — рвучкий, західного напрямку.

Прогноз погоди 26 серпня
Прогноз погоди на 26 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Втім, за прогнозом Діденко, похолодання буде нетривалим. Уже з середини тижня в Україну повернеться спека, яка триматиметься до кінця серпня. Найближчі вихідні обіцяють бути сонячними та теплими, лише на заході можливі дощі та зниження температури.

Нагадаємо, синоптики попередили українців, якою буде погода в останній тиждень літа.

А також відпочивальників попередили про похолодання моря на Одещині.

погода похолодання Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
