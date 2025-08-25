Погода сьогодні, 25 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

На заході очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на понеділок, 25 серпня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. Вночі на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, а вдень на Волині та Рівненщині очікується короткочасний дощ. На решті території без опадів.
Про це у неділю, 24 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 25 серпня
Сьогодні вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі становила +7...+12 °С, вдень буде +15...+20 °С, в у південній частині +19...+24 °С. В Карпатах вночі +3...+8 °С, вдень +11...+16 °С.
На території Київської області та Києва теж буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі по області місцями короткочасний дощ. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +7...+12 °С, вдень буде +15...+20 °С.
У Києві тим часом вночі +10...+12 °С, вдень +18...+20 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 серпня в Україні переважно буде без опадів. Вітер очікується західний та північно-західний, рвучкий. Вдень у більшості областей очікується максимум +18...+22 °С, у південній частині +20...+24 °С.
Водночас у Києві опадів теж не буде, температура повітря становитиме +18...+20 °С.
Нагадаємо, що Харківська область зустріне останній тиждень серпня дощами та похолоданням. Вночі стовпчик термометра опуститься до +8 °C.
Також ми писали, що у Карпатах у неділю, 24 серпня, туристи здивувалися від погодних умов. Вони зафіксували на фото та відео перший сніг. Опади випали в урочищі Заросляк поблизу найвищої точки України — гори Говерла.
