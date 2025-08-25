Видео
На западе ожидаются дожди — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 06:25
Погода сегодня, 25 августа, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды на понедельник, 25 августа, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. Ночью на Левобережье, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях, а днем на Волыни и Ровенщине ожидается кратковременный дождь. На остальной территории без осадков. 

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 25 августа

На заході очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +7...+12 °С, днем будет +15...+20 °С, в в южной части +19...+24 °С. В Карпатах ночью +3...+8 °С, днем +11...+16 °С.

На заході очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева тоже будет переменная облачность. Без осадков, лишь ночью по области местами кратковременный дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +7...+12 °С, днем будет +15...+20 °С.

В Киеве тем временем ночью +10...+12 °С, днем +18...+20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 августа в Украине преимущественно будет без осадков. Ветер ожидается западный и северо-западный, порывистый. Днем в большинстве областей ожидается максимум +18...+22 °С, в южной части +20...+24 °С.

В то же время в Киеве осадков тоже не будет, температура воздуха составит +18...+20 °С.

Напомним, что Харьковская область встретит последнюю неделю августа дождями и похолоданием. Ночью столбик термометра опустится до +8 °C.

Также мы писали, что в Карпатах в воскресенье, 24 августа, туристы удивились погодным условиям. Они зафиксировали на фото и видео первый снег. Осадки выпали в урочище Заросляк вблизи самой высокой точки Украины - горы Говерла.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
