Диденко в прогнозе погоды предупредила о самом холодном дне

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:44
Погода в Украине 26 августа - прогноз на завтра от Наталки Диденко
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Вторник, 26 августа, обещает стать едва ли не самым прохладным летним днем во многих регионах Украины. Завтра ожидается резкое снижение температуры ночью, порывистый ветер и локальные осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды на 26 августа

В Киеве температура днем не превысит +16 °С, при этом синоптик прогнозирует сильный ветер и дождь. Из-за колебаний атмосферного давления метеочувствительным людям Диденко советует быть внимательными к своему самочувствию.

По Украине в целом дожди пройдут на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницкой области. На остальной территории осадков не предвидится.

Ночью будет прохладно: +7...+12 °С, на юге до +14 °С, в Карпатах лишь +4...+8 °С. Днем температура будет колебаться от +14...+18 °С на севере и до +23...+27 °С на юге. В центральных и восточных областях ожидается +18...+22 С°. Ветер - порывистый, западного направления.

Прогноз погоди 26 серпня
Прогноз погоды на 26 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko

Впрочем, по прогнозу Диденко, похолодание будет непродолжительным. Уже с середины недели в Украину вернется жара, которая продержится до конца августа. Ближайшие выходные обещают быть солнечными и теплыми, только на западе возможны дожди и снижение температуры.

Напомним, синоптики предупредили украинцев, какой будет погода в последнюю неделю лета.

А также отдыхающих предупредили о похолодании моря в Одесской области.

погода похолодание Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
