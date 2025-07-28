Погода в Украине на неделю 28 июля-3 августа — что прогнозируют синоптики

Лето в городе. Фото: Новини.LIVE

Горячий воздух из центральной Азии принесет в Украину сильную жару — больше всего она будет ощущаться на Юге, в Центре и на Востоке страны. Но в западных и северных регионах будет значительно прохладнее благодаря атмосферным фронтам.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на неделю 28 июля — 3 августа

Понедельник, 28 июля

В понедельник, 28 июля, в западных, северных и местами центральных регионах прогнозируется неустойчивая погода — возможны грозы, сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с. Зато в других областях будет преобладать жаркая и сухая погода. Ветер на западе переменных направлений (3-8 м/с), в других регионах — юго-восточный (5-10 м/с). Температура ночью — +16...+21 °С, днем - +25...+30 °С, в Центре, на Юге и местами Востоке - до +34...+39 °С.

Погода в Украине 28 июля. Фото: Укргидрометцентр

Вторник, 29 июля

Во вторник, 29 июля, неустойчивая погода сохранится в западных, а также местами в северных и центральных областях — ожидаются дожди с грозами, сильные ливни, град и шквалы до 15-20 м/с. На Востоке и Юге страны будет сухо и жарко. Ветер на Западе переменных направлений (3-8 м/с), на остальной территории — преимущественно юго-восточный (5-10 м/с). Температура в западных регионах ночью +13...+18 °С, днем +19...+24 °С. В остальных областях ночью +18...+23 °С, днем +30...+35 °С, а на юге местами до +38...+40 °С.

Погода в Украине 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

Среда, 30 июля

В среду, 30 июля, на большей части Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами — с градом и шквалами. В то же время на востоке и юге сохранится сухая и жаркая погода. Ветер на Левобережье - восточный, на Правобережье — северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных областях — ночью +12...+17 °С, днем +19...+24 °С. В центральных, южных и восточных регионах — ночью +18...+23 °С, днем +30...+35 °С, местами на юго-востоке — до +38...+40 °С.

Погода в Украине 30 июля. Фото: Укргидрометцентр

Четверг, 31 июля

В четверг, 31 июля, ночью грозовые дожди вероятны на севере Левобережья, днем — местами в северных регионах. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, на Западе — переменный, 3-8 м/с. Температура ночью составит +11...+18 °С, на Востоке — до +23 °С. Днем ожидается +24...+30 °С, в восточных областях - до +38 °С.

Погода в Украине 31 июля. Фото: Укргидрометцентр

Пятница, 1 августа

В пятницу, 1 августа, в северных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах — сухо. Ветер на Правобережье будет северный, 7-12 м/с, на Левобережье — переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха на Правобережье ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С. На Левобережье - теплее: ночью +18...+23 °С, днем +32...+37 °С.

Погода в Украине 1 августа. Фото: Укргидрометцентр

Суббота, 2 августа

В субботу, 2 августа, дожди и неустойчивая погода сохранятся на Севере Украины. В остальных регионах ожидается преимущественно сухая и умеренно теплая погода. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 до +19 °С, днем - +26...+32 °С. В юго-восточных областях будет жарче — ночью +19...+24 °С, днем +33...+39 °С.

Воскресенье, 3 августа

В воскресенье, 3 августа, ночью в восточных областях пройдут грозовые дожди, днем дожди распространятся также на центральные и северные регионы. Местами ожидаются сильные грозы, град и шквалы. Ветер преимущественно юго-восточный, а на западе страны - северный, скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 до +19 °С, днем - +26...+32 °С. В юго-восточных и центральных областях будет теплее: ночью +19...+24 °С, днем - +33...+39 °С.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода будет в Украине 28 июля.

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