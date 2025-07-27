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Головна Метео Шквали з дощами і +39°C — прогноз від Діденко на завтра

Шквали з дощами і +39°C — прогноз від Діденко на завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 14:11
Прогноз погоди на 28 липня — які області заллють дощі
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 28 липня, на погоду в частині областей України буде впливати циклон із центром над Польщею. Через це очікуються дощі, грози та навіть сильні зливи. Попри це в низці регіонах буде спека до +39 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода на 28 липня

Діденко розповіла, що циклон Karlheinz впливатиме на погоду західної частини України. Карта. Тому тут в понеділок пройдуть дощі з грозами, можливі сильні зливи, шквали і навіть подекуди град.

Така погода 28 липня також дійде до Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської та частково Чернігівської областей. На решті територій опадів не передбачається.

Погода в Україні 28 липня
Циклон, який накриє Україну 28 липня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Температура повітря у західних регіонах та на півночі України в понеділок буде комфортною та теплою, адже протягом дня очікується +23...+29 °C. У центральних областях прогнозується спека, там стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +30...+35°C. Водночас на Дніпропетровщині до +37 °C. На Вінниччині та Полтавщині буде +25... +30 °C.

Справжня літня спека завтра огорне південну частину України. Завтра температура повітря розігріється до +32...+39 °C. У східних областях 28 липня передбачається +30...+33 °C.

Погода у Києві 28 липня

За прогнозами Наталки Діденко, у Києві в понеділок будуть періодичні зливи та грози. Попри це температура повітря становитиме +25...+28 °C. 

Зазначається, що сильна спека в Україні, зокрема, на півдні, пробуде до 31 липня. Після цього вона послабиться. 

Погода на 28 липня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 27 липня Землю охопила магнітна буря. На Сонці зафіксували понад 30 плям. 

Також ми писали, що сьогодні температура води в Одесі підвищилася, що мало порадувати туристів, які приїхали на відпочинок до узбережжя.

погода Наталка Діденко дощ прогноз погоди опади аномальна спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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