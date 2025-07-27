Прогноз погоди на 28 липня — які області заллють дощі

Шквали з дощами і +39°C — прогноз від Діденко на завтра
У понеділок, 28 липня, на погоду в частині областей України буде впливати циклон із центром над Польщею. Через це очікуються дощі, грози та навіть сильні зливи. Попри це в низці регіонах буде спека до +39 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода на 28 липня
Діденко розповіла, що циклон Karlheinz впливатиме на погоду західної частини України. Карта. Тому тут в понеділок пройдуть дощі з грозами, можливі сильні зливи, шквали і навіть подекуди град.
Така погода 28 липня також дійде до Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської та частково Чернігівської областей. На решті територій опадів не передбачається.
Температура повітря у західних регіонах та на півночі України в понеділок буде комфортною та теплою, адже протягом дня очікується +23...+29 °C. У центральних областях прогнозується спека, там стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +30...+35°C. Водночас на Дніпропетровщині до +37 °C. На Вінниччині та Полтавщині буде +25... +30 °C.
Справжня літня спека завтра огорне південну частину України. Завтра температура повітря розігріється до +32...+39 °C. У східних областях 28 липня передбачається +30...+33 °C.
Погода у Києві 28 липня
За прогнозами Наталки Діденко, у Києві в понеділок будуть періодичні зливи та грози. Попри це температура повітря становитиме +25...+28 °C.
Зазначається, що сильна спека в Україні, зокрема, на півдні, пробуде до 31 липня. Після цього вона послабиться.
Нагадаємо, 27 липня Землю охопила магнітна буря. На Сонці зафіксували понад 30 плям.
Також ми писали, що сьогодні температура води в Одесі підвищилася, що мало порадувати туристів, які приїхали на відпочинок до узбережжя.
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