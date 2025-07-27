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Главная Метео Шквалы с дождями и +39°С — прогноз от Диденко на завтра

Шквалы с дождями и +39°С — прогноз от Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 14:11
Прогноз погоды на 28 июля — какие области зальют дожди
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 28 июля, на погоду в части областей Украины будет влиять циклон с центром над Польшей. Из-за этого ожидаются дожди, грозы и даже сильные ливни. Несмотря на это в ряде регионов будет жара до +39 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 28 июля

Диденко рассказала, что циклон Karlheinz будет влиять на погоду западной части Украины. Поэтому здесь в понедельник пройдут дожди с грозами, возможны сильные ливни, шквалы и даже кое-где град.

Такая погода 28 июля также дойдет до Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областей. На остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Україні 28 липня
Циклон, который накроет Украину 28 июля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Температура воздуха в западных регионах и на севере Украины в понедельник будет комфортной и теплой, ведь в течение дня ожидается +23...+29 °C. В центральных областях прогнозируется жара, там столбики термометров "подпрыгнут" до +30...+35°C. В то же время на Днепропетровщине до +37 °C. В Винницкой и Полтавской областях будет +25... +30 °C.

Настоящая летняя жара завтра окутает южную часть Украины. Завтра температура воздуха разогреется до +32...+39 °C. В восточных областях 28 июля предполагается +30...+33 °C.

Погода в Киеве 28 июля

По прогнозам Наталки Диденко, в Киеве в понедельник будут периодические ливни и грозы. Несмотря на это температура воздуха составит +25...+28 °C.

Отмечается, что сильная жара в Украине, в частности, на юге, пробудет до 31 июля. После этого она ослабнет.

Погода на 28 липня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, 27 июля Землю охватила магнитная буря. На Солнце зафиксировали более 30 пятен.

Также мы писали, что сегодня температура воды в Одессе повысилась, что должно было порадовать туристов, которые приехали на отдых к побережью.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды осадки аномальная жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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