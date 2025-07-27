Прогноз погоды на 28 июля — какие области зальют дожди

Шквалы с дождями и +39°С — прогноз от Диденко на завтра
В понедельник, 28 июля, на погоду в части областей Украины будет влиять циклон с центром над Польшей. Из-за этого ожидаются дожди, грозы и даже сильные ливни. Несмотря на это в ряде регионов будет жара до +39 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода на 28 июля
Диденко рассказала, что циклон Karlheinz будет влиять на погоду западной части Украины. Поэтому здесь в понедельник пройдут дожди с грозами, возможны сильные ливни, шквалы и даже кое-где град.
Такая погода 28 июля также дойдет до Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областей. На остальной территории осадков не предвидится.
Температура воздуха в западных регионах и на севере Украины в понедельник будет комфортной и теплой, ведь в течение дня ожидается +23...+29 °C. В центральных областях прогнозируется жара, там столбики термометров "подпрыгнут" до +30...+35°C. В то же время на Днепропетровщине до +37 °C. В Винницкой и Полтавской областях будет +25... +30 °C.
Настоящая летняя жара завтра окутает южную часть Украины. Завтра температура воздуха разогреется до +32...+39 °C. В восточных областях 28 июля предполагается +30...+33 °C.
Погода в Киеве 28 июля
По прогнозам Наталки Диденко, в Киеве в понедельник будут периодические ливни и грозы. Несмотря на это температура воздуха составит +25...+28 °C.
Отмечается, что сильная жара в Украине, в частности, на юге, пробудет до 31 июля. После этого она ослабнет.
Напомним, 27 июля Землю охватила магнитная буря. На Солнце зафиксировали более 30 пятен.
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