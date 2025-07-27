Магнітні бурі 27 липня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

В неділю, 27 липня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від спокійного до рівня незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 27 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 35.

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття деяких людей, особливо метеочутливих. У такі дні люди можуть відчувати апатію, сонливість, мігрені, головний біль, слабкість, втому та загострення хронічних хвороб. Для того, аби покращити самопочуття, слід дотримуватися кількох порад:

уникайте фізичного та емоційного перенапруження;

більше відпочивайте і висипайтеся;

пийте достатньо води;

відмовтеся від алкоголю та кофеїну;

зменште використання гаджетів;

частіше бувайте на свіжому повітрі;

вживайте легку, збалансовану їжу.

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли дивний космічний об'єкт, що наближається до Землі. Йдеться про гігантську комету, або явище, яке ще не спостерігали.

Також ми писали, що китайські науковці виявили на борту станції "Тяньгун" невідомий раніше вид бактерій. Мікроорганізм Niallia tiangongensis, названий на честь станції, має унікальні властивості й досі не зустрічався на Землі.