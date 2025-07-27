Магнитные бури 27 июля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

В воскресенье, 27 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 июля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 27 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 35.

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие некоторых людей, особенно метеочувствительных. В такие дни люди могут испытывать апатию, сонливость, мигрени, головную боль, слабость, усталость и обострение хронических болезней. Для того, чтобы улучшить самочувствие, следует придерживаться нескольких советов:

избегайте физического и эмоционального перенапряжения;

больше отдыхайте и высыпайтесь;

пейте достаточно воды;

откажитесь от алкоголя и кофеина;

уменьшите использование гаджетов;

чаще бывайте на свежем воздухе;

употребляйте легкую, сбалансированную пищу.

Напомним, недавно ученые нашли странный космический объект, приближающийся к Земле. Речь идет о гигантской комете, или явлении, которое еще не наблюдали.

Также мы писали, что китайские ученые обнаружили на борту станции "Тяньгун" неизвестный ранее вид бактерий. Микроорганизм Niallia tiangongensis, названный в честь станции, обладает уникальными свойствами и до сих пор не встречался на Земле.