Магнитные бури 27 июля — прогноз для метеозависимых

Землю охватила магнитная буря — как уберечь здоровье
В воскресенье, 27 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 июля
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 27 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 35.
Как уберечься от магнитных бурь
Магнитные бури могут влиять на самочувствие некоторых людей, особенно метеочувствительных. В такие дни люди могут испытывать апатию, сонливость, мигрени, головную боль, слабость, усталость и обострение хронических болезней. Для того, чтобы улучшить самочувствие, следует придерживаться нескольких советов:
- избегайте физического и эмоционального перенапряжения;
- больше отдыхайте и высыпайтесь;
- пейте достаточно воды;
- откажитесь от алкоголя и кофеина;
- уменьшите использование гаджетов;
- чаще бывайте на свежем воздухе;
- употребляйте легкую, сбалансированную пищу.
Напомним, недавно ученые нашли странный космический объект, приближающийся к Земле. Речь идет о гигантской комете, или явлении, которое еще не наблюдали.
Также мы писали, что китайские ученые обнаружили на борту станции "Тяньгун" неизвестный ранее вид бактерий. Микроорганизм Niallia tiangongensis, названный в честь станции, обладает уникальными свойствами и до сих пор не встречался на Земле.
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