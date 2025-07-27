Погода в Украине завтра, 28 июля — прогноз Наталки Диденко и Укргидрометцентра

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 28 июля, синоптики снова прогнозируют дожди и грозы в некоторых регионах Украины. Однако в других областях ожидается сухая погода и жара.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Погода на 28 июля от Укргидрометцентра

На западе, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачную погоду с обильными дождями и грозами. Температура ночью составит +14...+19 °С, днем — +23...+28 °С.

В северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается переменная облачность с умеренными дождями и грозами. В Киевской и Черкасской областях возможны ливни, град и шквалы до 15-20 м/с.

На остальной территории будет сухо и жарко. Ночью — +17...+22 °С, на юге — до +25 °С. Днем температура будет достигать +29...+34 °С, а в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях возможна жара до +35...+38 °С. На севере — немного прохладнее, +27...+32 °С. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 28 июля. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода на 28 июля от Наталки Диденко

В понедельник, 28 июля, погоду в Украине будет определять циклон Karlheinz, который принесет дожди, грозы и даже град в западные области.

Диденко предупредила, что непогода затронет также Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую и частично Черниговскую области. Здесь возможны сильные ливни и шквалы. На остальной территории — сухо и жарко.

Температура воздуха на западе и севере будет умеренной — от +23 до +29 °C. В центральных регионах ожидается настоящая жара — +30...+35 °C, а на Днепропетровщине до +37 °C. В Винницкой и Полтавской областях воздух прогреется до +25...+30 °C.

Теплее всего будет на юге — там прогнозируют до +39 °C. В восточных областях температура будет держаться на уровне +30...+33 °C. В Киеве также ожидаются ливни и грозы, но несмотря на осадки температура составит комфортные +25...+28 °C.

Циклон, который накроет Украину 28 июля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Ранее синоптики предупредили жителей Львова, когда ждать жары в городе.

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