Погода в Україні 27 липня — прогноз Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Літо в місті. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 27 липня, на українців в різних куточках країни чекає різна погода — від спеки до дощів. Синоптики прогнозують грози у декількох регіонах.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У неділю, 27 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, на Вінниччині, вдень також на Житомирщині, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються помірні, а місцями на заході — інтенсивні дощі з грозами.

У денні години можливі окремі прояви негоди у вигляді граду та шквалів до 15-20 м/с. В інших регіонах опади малоймовірні, переважатиме суха погода.

Вітер буде північно-східного напрямку, вдень на заході зміниться на південний, швидкість — 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +17...+22 °С, вдень — +25...+30 °С. На заході буде дещо прохолодніше — вдень +21...+26 °С. У південних та південно-східних регіонах збережеться спека — вночі +20...+25 °С, вдень +35...+38 °С.

Прогноз погоди на завтра, 27 липня, від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У неділю в Україні очікується по-справжньому літня спека, попереджає синоптик. Найвищі температури зафіксують на півдні — від +34 до +39 °С, а подекуди стовпчики термометрів можуть сягнути +40 °С.

У східних та центральних регіонах температура триматиметься в межах +30...+35 °С, на півночі — +27...+32 °С, а на заході — від +24 до +29 °С.

Незважаючи на загалом суху погоду, у західних областях, а також місцями на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині можливі короткочасні дощі.

У Києві опадів не прогнозують, проте денна температура сягне близько +30 °С.

Прогноз погоди на 27 липня від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра мешканців Львова попереджають про хмарну погоду та дощ.

А тим часом в Одесі синоптики прогнозують справжню літню спеку.