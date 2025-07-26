Синоптики прогнозують 26 та 27 липня спеку та дощі

Дівчина з парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода цими вихідними здивує своєю різноманітністю — вона буде кардинально відмінною в різних областях України. Очікуються дощ з грозами та шалена спека.

Про це повідомляють Укргідрометцентр, Meteoprog та Наталка Діденко.

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Погода від Укргідрометцентру на вихідні

Синоптики передбачають у південній частині суху та спекотну погоду. Однак на заході та півночі слід приготуватись до дощів різної інтенсивності.

Погода в Україні 26 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Meteoprog

У суботу, 26 липня, у західних областях, вдень також місцями у північних та центральних регіонах очікуються грозові дощі. Крім того, можливі сильні зливи, град та шквали до 20 м/с.

Погода в Україні 26 липня. Фото: Meteoprog

Вітер вночі буде змінних напрямків, а вдень — східний, південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень +22...+27 °С. У центральних, південних та східних областях аж до +38 °С.

У неділю, 27 липня, на Правобережжі України прогнозуються не просто дощі, а дощі з грозами та шквальним вітром. А ось на Лівобережжі суттєвих опадів не прогнозується.

Погода в Україні 27 липня. Фото: Meteoprog

Температура повітря вдень +23...+29 °С. У центральних, південних та східних областях вдень +33...+38 °С.

Погода в Україні від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 26 липня по всій території України буде спекотно. Температура повітря становитиме +26...+33 °C. Причому у південній частині очікується сильна спека, +33...+39 °C, місцями, ймовірно, до +40 °C.

Сьогодні не обійдеться без дощів з грозами на заході, півночі, та Харківщині. У центрі, більшості сходу та південній частині опадів не очікується

У Києві 26 липня є ймовірність короткочасного грозового дощу. Температура повітря у денні години +27...+28 °C, помірна, не сильна спека.

Раніше синоптики спрогнозували підвищення температури морської води біля узбережжя Одеси. Очікувалося, що вдень море прогріється до +21...+22 °С.

А також стало відомо про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.