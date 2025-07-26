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Выходные будут с грозами и жарой до +40 °C — прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 06:25
Синоптики прогнозируют 26 и 27 июля жару и дожди
Девушка с зонтом под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в эти выходные удивит своим разнообразием - она будет кардинально отличаться в разных областях Украины. Ожидаются дождь с грозами и безумная жара.

Об этом сообщают Укргидрометцентр, Meteoprog и Наталка Диденко.

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Погода от Укргидрометцентра на выходные

Синоптики прогнозируют в южной части сухую и жаркую погоду. Однако на западе и севере следует приготовиться к дождям различной интенсивности.

Погода в Україні 26 липня
Погода в Украине 26 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Meteoprog

В субботу, 26 июля, в западных областях, днем также местами в северных и центральных регионах ожидаются грозовые дожди. Кроме того, возможны сильные ливни, град и шквалы до 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 26 липня
Погода в Украине 26 июля. Фото: Meteoprog

Ветер ночью будет переменных направлений, а днем - восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем +22...+27 °С. В центральных, южных и восточных областях до +38 °С.

В воскресенье, 27 июля, на Правобережье Украины прогнозируются не просто дожди, а дожди с грозами и шквальным ветром. А вот на Левобережье существенных осадков не прогнозируется.

Прогноз погоди в Україні 27 липня
Погода в Украине 27 июля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха днем +23...+29 °С. В центральных, южных и восточных областях днем +33...+38 °С.

Погода в Украине от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 26 июля по всей территории Украины будет жарко. Температура воздуха составит +26...+33 °C. Причем в южной части ожидается сильная жара, +33...+39 °C, местами, вероятно, до +40 °C.

Сегодня не обойдется без дождей с грозами на западе, севере и Харьковщине. В центре, большинстве востока и южной части осадков не ожидается

В Киеве 26 июля есть вероятность кратковременного грозового дождя. Температура воздуха в дневные часы +27...+28 °C, умеренная, не сильная жара.

Погода на завтра

Ранее синоптики спрогнозировали повышение температуры морской воды у побережья Одессы. Ожидалось, что днем море прогреется до +21...+22 °С.

А также стало известно о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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