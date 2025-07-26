Синоптики прогнозируют 26 и 27 июля жару и дожди

Выходные будут с грозами и жарой до +40 °C — прогноз погоды
Погода в эти выходные удивит своим разнообразием - она будет кардинально отличаться в разных областях Украины. Ожидаются дождь с грозами и безумная жара.
Об этом сообщают Укргидрометцентр, Meteoprog и Наталка Диденко.
Погода от Укргидрометцентра на выходные
Синоптики прогнозируют в южной части сухую и жаркую погоду. Однако на западе и севере следует приготовиться к дождям различной интенсивности.
Погода от Meteoprog
В субботу, 26 июля, в западных областях, днем также местами в северных и центральных регионах ожидаются грозовые дожди. Кроме того, возможны сильные ливни, град и шквалы до 20 м/с.
Ветер ночью будет переменных направлений, а днем - восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха днем +22...+27 °С. В центральных, южных и восточных областях до +38 °С.
В воскресенье, 27 июля, на Правобережье Украины прогнозируются не просто дожди, а дожди с грозами и шквальным ветром. А вот на Левобережье существенных осадков не прогнозируется.
Температура воздуха днем +23...+29 °С. В центральных, южных и восточных областях днем +33...+38 °С.
Погода в Украине от Наталки Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 26 июля по всей территории Украины будет жарко. Температура воздуха составит +26...+33 °C. Причем в южной части ожидается сильная жара, +33...+39 °C, местами, вероятно, до +40 °C.
Сегодня не обойдется без дождей с грозами на западе, севере и Харьковщине. В центре, большинстве востока и южной части осадков не ожидается
В Киеве 26 июля есть вероятность кратковременного грозового дождя. Температура воздуха в дневные часы +27...+28 °C, умеренная, не сильная жара.
Ранее синоптики спрогнозировали повышение температуры морской воды у побережья Одессы. Ожидалось, что днем море прогреется до +21...+22 °С.
А также стало известно о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
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