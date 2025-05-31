Погода в Украине летом 2025 - Кибальчич прогнозирует жару, грозы и пожары

Мужчина занимается водноми видами спорта. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Летом средняя температура в Украине будет выше климатической нормы на 1,1-2,5 °С. Ожидается также повышенная грозовая активность и более частые опасные явления конвективного происхождения.

Об этом сообщает Meteoprog.

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По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, несмотря на повышенный температурный фон, ни один из летних месяцев не станет рекордно жарким. Пока нет погодных предпосылок для этого.

Вместе с тем, метеоролог прогнозирует неравномерное распределение осадков по регионам, с возможными сильными ливнями. Ожидается также повышенная грозовая активность и более частые опасные явления конвективного происхождения, такие как шквалы, град или локальные бури.

Особое внимание Кибальчич обращает на рост уровня пожарной опасности, особенно во второй половине лета. Из-за жары и длительного отсутствия дождей в некоторых регионах повысится риск возгораний в экосистемах.

"На фоне продолжения боевых действий, риски возникновения дополнительных очагов возгораний в экосистемах, к сожалению, существенно повышаются с учетом ожидаемых погодных условий", — говорится в сообщении.

Карта температур. Фото: Мировой центр погоды

Ранее мы сообщали, когда ждать самую высокую температуру летом в Украине.

Также мы писали, что в большинстве областей страны уже началось метеорологическое лето.