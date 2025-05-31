Погода в Україні літом 2025 — Кібальчич прогнозує спеку, грози та пожежі

Чоловік займається водноми видами спорту. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Влітку середня температура в Україні буде вищою за кліматичну норму на 1,1–2,5 °С. Очікується також підвищена грозова активність і частіші небезпечні явища конвективного походження.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, попри підвищений температурний фон, жоден із літніх місяців не стане рекордно спекотним. Наразі немає погодних передумов для цього.

Разом із тим, метеоролог прогнозує нерівномірний розподіл опадів по регіонах, із можливими сильними зливами. Очікується також підвищена грозова активність і частіші небезпечні явища конвективного походження, як-от шквали, град чи локальні бурі.

Особливу увагу Кібальчич звертає на зростання рівня пожежної небезпеки, особливо в другій половині літа. Через спеку та тривалу відсутність дощів у деяких регіонах підвищиться ризик займань в екосистемах.

"На фоні продовження бойових дій, ризики виникнення додаткових осередків займань в екосистемах, на жаль, суттєво підвищуються з урахуванням очікуваних погодних умов", — йдеться у повідомленні.

Карта температур. Фото: Світовий центр погоди

Раніше ми повідомляли, коли чекати на найвищу температуру влітку в Україні.

Також ми писали, що у більшості областей країни вже розпочалося метеорологічне літо.