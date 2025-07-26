Погода в Украине 27 июля — прогноз Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Лето в городе. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 27 июля, украинцев из разных уголков страны ждет разная погода — от жары до дождей. Синоптики прогнозируют грозы в нескольких регионах.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В воскресенье, 27 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, в Винницкой области, днем также на Житомирщине, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируются умеренные, а местами на западе — интенсивные дожди с грозами.

В дневные часы возможны отдельные проявления непогоды в виде града и шквалов до 15-20 м/с. В других регионах осадки маловероятны, будет преобладать сухая погода.

Ветер будет северо-восточного направления, днем на западе сменится на южный, скорость — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, днем — +25...+30 °С. На западе будет несколько прохладнее — днем +21...+26 °С. В южных и юго-восточных регионах сохранится жара — ночью +20...+25 °С, днем +35...+38 °С.

Прогноз погоды на завтра, 27 июля, от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды от Наталки Диденко

В воскресенье в Украине ожидается по-настоящему летняя жара, предупреждает синоптик. Самые высокие температуры зафиксируют на юге — от +34 до +39 °С, а местами столбики термометров могут достичь +40 °С.

В восточных и центральных регионах температура будет держаться в пределах +30...+35 °С, на севере — +27...+32 °С, а на западе — от +24 до +29 °С.

Несмотря на в целом сухую погоду, в западных областях, а также местами в Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях возможны кратковременные дожди.

В Киеве осадков не прогнозируют, однако дневная температура достигнет около +30 °С.

Прогноз погоды на 27 июля от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра жителей Львова предупреждают об облачной погоде и дожде.

А тем временем в Одессе синоптики прогнозируют настоящую летнюю жару.