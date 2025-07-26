Погода в Украине 27 июля — прогноз Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Погода удивит многообразием — синоптики дали прогноз на завтра
В воскресенье, 27 июля, украинцев из разных уголков страны ждет разная погода — от жары до дождей. Синоптики прогнозируют грозы в нескольких регионах.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В воскресенье, 27 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, в Винницкой области, днем также на Житомирщине, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируются умеренные, а местами на западе — интенсивные дожди с грозами.
В дневные часы возможны отдельные проявления непогоды в виде града и шквалов до 15-20 м/с. В других регионах осадки маловероятны, будет преобладать сухая погода.
Ветер будет северо-восточного направления, днем на западе сменится на южный, скорость — 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, днем — +25...+30 °С. На западе будет несколько прохладнее — днем +21...+26 °С. В южных и юго-восточных регионах сохранится жара — ночью +20...+25 °С, днем +35...+38 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
В воскресенье в Украине ожидается по-настоящему летняя жара, предупреждает синоптик. Самые высокие температуры зафиксируют на юге — от +34 до +39 °С, а местами столбики термометров могут достичь +40 °С.
В восточных и центральных регионах температура будет держаться в пределах +30...+35 °С, на севере — +27...+32 °С, а на западе — от +24 до +29 °С.
Несмотря на в целом сухую погоду, в западных областях, а также местами в Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях возможны кратковременные дожди.
В Киеве осадков не прогнозируют, однако дневная температура достигнет около +30 °С.
Напомним, завтра жителей Львова предупреждают об облачной погоде и дожде.
А тем временем в Одессе синоптики прогнозируют настоящую летнюю жару.
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