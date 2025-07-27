Погода в Україні завтра, 28 липня — прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 28 липня, синоптики знову прогнозують дощі та грози у деяких регіонах України. Проте в інших областях очікується суха погода та спека.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода на 28 липня від Укргідрометцентру

На заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях прогнозують хмарну погоду з рясними дощами та грозами. Температура вночі становитиме +14…+19 °С, вдень — +23…+28 °С.

У північних, більшості центральних, а також в Одеській і Миколаївській областях очікується мінлива хмарність із помірними дощами й грозами. У Київській і Черкаській областях можливі зливи, град і шквали до 15-20 м/с.

На решті території буде сухо та спекотно. Вночі — +17…+22 °С, на півдні — до +25 °С. Вдень температура сягатиме +29…+34 °С, а у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях можлива спека до +35…+38 °С. На півночі — трохи прохолодніше, +27…+32 °С. Вітер східний та південно-східний, 7–12 м/с.

Прогноз погоди на 28 липня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода на 28 липня від Наталки Діденко

У понеділок, 28 липня, погоду в Україні визначатиме циклон Karlheinz, який принесе дощі, грози та навіть град у західні області.

Діденко попередила, що негода зачепить також Житомирську, Вінницьку, Київську, Черкаську та частково Чернігівську області. Тут можливі сильні зливи та шквали. На решті території — сухо та спекотно.

Температура повітря на заході та півночі буде помірною — від +23 до +29 °C. У центральних регіонах очікується справжня спека — +30...+35 °C, а на Дніпропетровщині до +37 °C. У Вінницькій та Полтавській областях повітря прогріється до +25...+30 °C.

Найтепліше буде на півдні — там прогнозують до +39 °C. У східних областях температура триматиметься на рівні +30...+33 °C. У Києві також очікуються зливи та грози, але попри опади температура становитиме комфортні +25...+28 °C.

Циклон, який накриє Україну 28 липня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Раніше синоптики попередили мешканців Львова, коли чекати спеки у місті.

А також метеозалежним українцям дали пораду, як покращити самопочуття під час магнітної бурі.