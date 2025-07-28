Погода в Україні на тиждень 28 липня-3 серпня — що прогнозують синоптики

Літо в місті. Фото: Новини.LIVE

Гаряче повітря з центральної Азії принесе до України сильну спеку — найбільше вона відчуватиметься на Півдні, в Центрі та на Сході країни. Але у західних і північних регіонах буде значно прохолодніше завдяки атмосферним фронтам.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні на тиждень 28 липня — 3 серпня

Понеділок, 28 липня

У понеділок, 28 липня, у західних, північних і місцями центральних регіонах прогнозується нестійка погода — можливі грози, сильні зливи, град та шквали до 17-22 м/с. Натомість в інших областях переважатиме спекотна та суха погода. Вітер на заході змінних напрямків (3-8 м/с), в інших регіонах — південно-східний (5-10 м/с). Температура вночі — +16…+21 °С, вдень — +25…+30 °С, у Центрі, на Півдні та місцями Сході — до +34…+39 °С.

Погода в Україні 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вівторок, 29 липня

У вівторок, 29 липня, нестійка погода збережеться у західних, а також місцями в північних і центральних областях — очікуються дощі з грозами, сильні зливи, град і шквали до 15-20 м/с. На Сході та Півдні країни буде сухо та спекотно. Вітер на Заході змінних напрямків (3-8 м/с), на решті території — переважно південно-східний (5-10 м/с). Температура в західних регіонах вночі +13…+18 °С, вдень +19…+24 °С. У решті областей вночі +18…+23 °С, вдень +30…+35 °С, а на півдні місцями до +38…+40 °С.

Погода в Україні 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

Середа, 30 липня

У середу, 30 липня, на більшій частині України очікуються короткочасні грозові дощі, місцями — з градом та шквалами. Водночас на сході та півдні збережеться суха й спекотна погода. Вітер на Лівобережжі — східний, на Правобережжі — північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря в західних областях — вночі +12…+17 °С, вдень +19…+24 °С. У центральних, південних і східних регіонах — вночі +18…+23 °С, вдень +30…+35 °С, місцями на південному сході — до +38…+40 °С.

Погода в Україні 30 липня. Фото: Укргідрометцентр

Четвер, 31 липня

У четвер, 31 липня, вночі грозові дощі ймовірні на півночі Лівобережжя, вдень — місцями в північних регіонах. На решті території — без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, на Заході — змінний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +11…+18 °С, на Сході — до +23 °С. Вдень очікується +24…+30 °С, у східних областях — до +38 °С.

Погода в Україні 31 липня. Фото: Укргідрометцентр

П'ятниця, 1 серпня

У п'ятницю, 1 серпня, в північних областях очікуються короткочасні грозові дощі. У решті регіонів — сухо. Вітер на Правобережжі буде північний, 7–12 м/с, на Лівобережжі — змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря на Правобережжі вночі +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С. На Лівобережжі — тепліше: вночі +18…+23 °С, вдень +32…+37 °С.

Погода в Україні 1 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Субота, 2 серпня

У суботу, 2 серпня, дощі та нестійка погода збережуться на Півночі України. В інших регіонах очікується переважно суха та помірно тепла погода. Вітер змінних напрямків, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +19 °С, вдень — +26…+32 °С. У південно-східних областях буде спекотніше — вночі +19…+24 °С, вдень +33…+39 °С.

Неділя, 3 серпня

У неділю, 3 серпня, вночі у східних областях пройдуть грозові дощі, вдень дощі поширяться також на центральні та північні регіони. Місцями очікуються сильні грози, град і шквали. Вітер переважно південно-східний, а на заході країни — північний, швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +19 °С, вдень — +26…+32 °С. У південно-східних та центральних областях буде тепліше: вночі +19…+24 °С, вдень — +33…+39 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка погода буде в Україні 28 липня.

А також Наталка Діденко дала прогноз, у яких регіонах чекати негоди.