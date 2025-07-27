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Головна Метео Україну накриють грози та спека — попередження синоптиків

Україну накриють грози та спека — попередження синоптиків

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 19:24
Погода на завтра 28 липня — що прогнозує Укргідрометцентр
Літо у місті. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 28 липня, в Україні очікується контрастна погода. Захід країни накриють зливи та грози, а в центрі та на півдні пануватиме спека до +38 °С. 

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди на 28 липня

На Заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарну погоду зі значними опадами та грозами. Температура повітря в цих регіонах коливатиметься від +14…+19 °С вночі до +23…+28 °С вдень.

У північних, більшості центральних, а також в Одеській і Миколаївській областях очікується мінлива хмарність із помірними дощами та грозами. У Київській та Черкаській областях можливі зливи, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

На решті території — сухо та спекотно. Вночі температура триматиметься в межах +17…+22 °С, на Півдні — до +25 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +29…+34 °С, а в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями очікується виснажлива спека — до +35…+38 °С. На Півночі — трохи прохолодніше: +27…+32 °С. Вітер — східного та південно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 28 липня
Прогноз погоди на 28 липня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Раніше Наталка Діденко попередила, в яких регіонах чекати на дощі.

А також ми писали, що Землю накрила потужна магнітна буря.

Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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