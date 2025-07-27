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Головна Метео Захід України накриє дощ з грозою — прогноз погоди на сьогодні

Захід України накриє дощ з грозою — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 06:25
Погода сьогодні, 27 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Дощ у місті. Ілюстративне фото: УСІ Online

Прогноз погоди на неділю, 27 липня, повідомили синоптики. Сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні, а на заході країни місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме сьогодні північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +17...+22 °С, вдень +25...+30 °С, на заході країни +21...+26 °С. На півдні та південному-сході вночі +20...+25 °С, вдень +29...+34 °С, у південній частині сильна спека +35...+38 °С.

Захід України накриє дощ з грозою — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі було без опадів, вдень місцями очікується короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура в області вночі була +17...+22 °С, вдень буде +25...+30 °С.

Тим часом у Києві вночі +20...+22 °С, вдень +27...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчими днями температура повітря в Україні буде теплою і становитиме:

  • на півдні +34...+39 °С, місцями до +40 °С;
  • на сході +30...+35 °С;
  • у центральній частині +30...+35 °С;
  • на Вінниччині +28...+30 °С;
  • на півночі +27...+32 °С;
  • на заході +24...+29 °С.

Також Діденко уточнила, що у неділю короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. На решті території України — суха погода.

У Києві ж 27 липня — без опадів. Вдень нагріє до +30 °С.

Нагадаємо, що у п'ятницю температура води в Одесі підвищилася, що мало порадувати туристів, які приїхали на відпочинок до узбережжя.

Також ми писали, що 22 липня на Сонці було зафіксовано п'ять спалахів. Однак суттєвих магнітних бур не прогнозували.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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