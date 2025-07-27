Погода сьогодні, 27 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Дощ у місті. Ілюстративне фото: УСІ Online

Прогноз погоди на неділю, 27 липня, повідомили синоптики. Сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні, а на заході країни місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 27 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме сьогодні північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +17...+22 °С, вдень +25...+30 °С, на заході країни +21...+26 °С. На півдні та південному-сході вночі +20...+25 °С, вдень +29...+34 °С, у південній частині сильна спека +35...+38 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі було без опадів, вдень місцями очікується короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура в області вночі була +17...+22 °С, вдень буде +25...+30 °С.

Тим часом у Києві вночі +20...+22 °С, вдень +27...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчими днями температура повітря в Україні буде теплою і становитиме:

на півдні +34...+39 °С, місцями до +40 °С;

на сході +30...+35 °С;

у центральній частині +30...+35 °С;

на Вінниччині +28...+30 °С;

на півночі +27...+32 °С;

на заході +24...+29 °С.

Також Діденко уточнила, що у неділю короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. На решті території України — суха погода.

У Києві ж 27 липня — без опадів. Вдень нагріє до +30 °С.

Нагадаємо, що у п'ятницю температура води в Одесі підвищилася, що мало порадувати туристів, які приїхали на відпочинок до узбережжя.

Також ми писали, що 22 липня на Сонці було зафіксовано п'ять спалахів. Однак суттєвих магнітних бур не прогнозували.