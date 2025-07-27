Погода сегодня, 27 июля, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Дождь в городе. Иллюстративное фото: ВСЕ Online

Прогноз погоды на воскресенье, 27 июля, сообщили синоптики. Сегодня будет облачно с прояснениями. В западных, Винницкой, днем и в Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные, а на западе страны местами значительные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 27 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть сегодня северо-восточный, на западе днем с переходом на южный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +17...+22 °С, днем +25...+30 °С, на западе страны +21...+26 °С. На юге и юго-востоке ночью +20...+25 °С, днем +29...+34 °С, в южной части сильная жара +35...+38 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью было без осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура в области ночью была +17...+22 °С, днем будет +25...+30 °С.

Тем временем в Киеве ночью +20...+22 °С, днем +27...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни температура воздуха в Украине будет теплой и составит:

на юге +34...+39 °С, местами до +40 °С;

на востоке +30...+35 °С;

в центральной части +30...+35 °С;

в Винницкой области +28...+30 °С;

на севере +27...+32 °С;

на западе +24...+29 °С.

Также Диденко уточнила, что в воскресенье кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях. На остальной территории Украины - сухая погода.

В Киеве же 27 июля — без осадков. Днем нагреет до +30 °С.

Напомним, что в пятницу температура воды в Одессе повысилась, что должно было порадовать туристов, которые приехали на отдых к побережью.

Также мы писали, что 22 июля на Солнце было зафиксировано пять вспышек. Однако существенных магнитных бурь не прогнозировали.