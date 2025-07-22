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Головна Метео На Сонці зафіксовано п'ять спалахів — який прогноз магнітних бур

На Сонці зафіксовано п'ять спалахів — який прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 15:39
Прогноз магнітних бур на 22 липня — чого очкувати сьогодні
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У вівторок, 22 липня, українцям не слід чекати суттєвих магнітних бур. За прогнозами астросиноптиків, сонячна активність за останню добу залишалася низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 22 липня

За останню добу Сонце залишалося відносно спокійним — зафіксовано п'ять слабких спалахів класу C, які не мають значного впливу на Землю.

У вівторок, 22 липня, геомагнітне поле залишається стабільним, а сонячна активність — низькою. Але астросиноптики попереджають про можливі спалахи середнього М-класу та рідше Х-класу.

Сонячна активність на 22 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 31.

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Щоб зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, метеозалежним варто дотримуватися простих рекомендацій:

  • встановити стабільний режим сну;
  • робити легкі фізичні вправи або гуляти на свіжому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • збалансувати харчування;
  • уникати стресу та створити вдома спокійну атмосферу для відпочинку.

Раніше Наталія Діденко попередила українців про різку зміну погоди та в яких регіонах чекати дощу.

А також мешканців Київщини синоптики попередили про погодну небезпеку.

погода Сонце магнітні бурі прогнози Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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