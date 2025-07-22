Прогноз магнітних бур на 22 липня — чого очкувати сьогодні

На Сонці зафіксовано п'ять спалахів — який прогноз магнітних бур
У вівторок, 22 липня, українцям не слід чекати суттєвих магнітних бур. За прогнозами астросиноптиків, сонячна активність за останню добу залишалася низькою.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 22 липня
За останню добу Сонце залишалося відносно спокійним — зафіксовано п'ять слабких спалахів класу C, які не мають значного впливу на Землю.
У вівторок, 22 липня, геомагнітне поле залишається стабільним, а сонячна активність — низькою. Але астросиноптики попереджають про можливі спалахи середнього М-класу та рідше Х-класу.
Сонячна активність на 22 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 31.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я
Щоб зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, метеозалежним варто дотримуватися простих рекомендацій:
- встановити стабільний режим сну;
- робити легкі фізичні вправи або гуляти на свіжому повітрі;
- пити достатньо води;
- збалансувати харчування;
- уникати стресу та створити вдома спокійну атмосферу для відпочинку.
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