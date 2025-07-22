Прогноз магнітних бур на 22 липня — чого очкувати сьогодні

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У вівторок, 22 липня, українцям не слід чекати суттєвих магнітних бур. За прогнозами астросиноптиків, сонячна активність за останню добу залишалася низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 22 липня

За останню добу Сонце залишалося відносно спокійним — зафіксовано п'ять слабких спалахів класу C, які не мають значного впливу на Землю.

У вівторок, 22 липня, геомагнітне поле залишається стабільним, а сонячна активність — низькою. Але астросиноптики попереджають про можливі спалахи середнього М-класу та рідше Х-класу.

Сонячна активність на 22 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 31.

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Щоб зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, метеозалежним варто дотримуватися простих рекомендацій:

встановити стабільний режим сну;

робити легкі фізичні вправи або гуляти на свіжому повітрі;

пити достатньо води;

збалансувати харчування;

уникати стресу та створити вдома спокійну атмосферу для відпочинку.

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