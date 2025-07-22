Прогноз погоди на 23 липня - якою буде погода завтра

Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 23 липня, грозові дощі очікуються переважно на півночі та сході України. Найбільша ймовірність опадів — у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях. Подекуди негода може зачепити й Донеччину.

Про це повідомляє Наталка Діденко у Telegram у вівторок, 23 липня.

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Прогноз погоди на 23 липня

Нічні дощі та грози можливі у північних і центральних регіонах через проходження атмосферного фронту. Вдень дощова активність значно зменшиться. Лише в Карпатах можливі локальні опади.

Температура повітря вдень триматиметься в межах +26…+29°C у більшості регіонів. Свіжіше буде на Чернігівщині та Сумщині — до +23…+26°C. Водночас на півдні, південному сході та у Дніпропетровській області зберігається справжня спека — +30…+35°C.

У Києві вночі можливі короткочасні грозові дощі. Вдень серйозних опадів не прогнозують. Температура повітря в столиці сягне +27°C, вітер — західний, поривчастий.

Загалом найближчими днями температурний фон в Україні істотно не зміниться: на заході — помірне тепло, на півдні — спека, а середні значення триматимуться в межах +27…+30°C.

Раніше синоптики попередили мешканців Київщини про небезпеку.

А також жителів Львова попереджають про зливу, яка сьогодні накриє місто.