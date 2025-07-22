Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ожидайте дожди и грозы — Диденко предупредила об ухудшении погоды

Ожидайте дожди и грозы — Диденко предупредила об ухудшении погоды

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 14:43
Прогноз погоды на 23 июля - какой будет погода завтра
Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 23 июля, грозовые дожди ожидаются преимущественно на севере и востоке Украины. Наибольшая вероятность осадков — в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях. Кое-где непогода может задеть и Донецкую область.

Об этом сообщает Наталка Диденко в Telegram во вторник, 23 июля.

Реклама
Читайте также:
Очікуйте дощі і грози — Діденко попередила про погіршення погоди - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 23 июля

Ночные дожди и грозы возможны в северных и центральных регионах из-за прохождения атмосферного фронта. Днем дождевая активность значительно уменьшится. Только в Карпатах возможны локальные осадки.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах +26...+29°C в большинстве регионов. Свежее будет на Черниговщине и Сумщине — до +23...+26°C. В то же время на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области сохраняется настоящая жара — +30...+35°C.

В Киеве ночью возможны кратковременные грозовые дожди. Днем серьезных осадков не прогнозируют. Температура воздуха в столице достигнет +27°C, ветер — западный, порывистый.

В целом в ближайшие дни температурный фон в Украине существенно не изменится: на западе — умеренное тепло, на юге — жара, а средние значения будут держаться в пределах +27...+30°C.

Ранее синоптики предупредили жителей Киевской области об опасности.

А также жителей Львова предупреждают о ливне, который сегодня накроет город.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации