Прогноз погоды на 23 июля - какой будет погода завтра

Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 23 июля, грозовые дожди ожидаются преимущественно на севере и востоке Украины. Наибольшая вероятность осадков — в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях. Кое-где непогода может задеть и Донецкую область.

Об этом сообщает Наталка Диденко в Telegram во вторник, 23 июля.

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Прогноз погоды на 23 июля

Ночные дожди и грозы возможны в северных и центральных регионах из-за прохождения атмосферного фронта. Днем дождевая активность значительно уменьшится. Только в Карпатах возможны локальные осадки.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах +26...+29°C в большинстве регионов. Свежее будет на Черниговщине и Сумщине — до +23...+26°C. В то же время на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области сохраняется настоящая жара — +30...+35°C.

В Киеве ночью возможны кратковременные грозовые дожди. Днем серьезных осадков не прогнозируют. Температура воздуха в столице достигнет +27°C, ветер — западный, порывистый.

В целом в ближайшие дни температурный фон в Украине существенно не изменится: на западе — умеренное тепло, на юге — жара, а средние значения будут держаться в пределах +27...+30°C.

Ранее синоптики предупредили жителей Киевской области об опасности.

А также жителей Львова предупреждают о ливне, который сегодня накроет город.