Прогноз магнитных бурь на 22 июля — чего остерегаться сегодня

На Солнце зафиксированы пять вспышек — прогноз магнитных бурь
Во вторник, 22 июля, украинца не следует ждать существенных магнитных бурь. По прогнозам астросиноптиков, солнечная активность за последние сутки оставалась низкой.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 22 июля
За последние сутки Солнце оставалось относительно спокойным — зафиксировано пять слабых вспышек класса C, которые не оказывают значительного влияния на Землю.
Во вторник, 22 июля, геомагнитное поле остается стабильным, а солнечная активность — низкой. Но астросиноптики предупреждают о возможных вспышках среднего М-класса и реже Х-класса.
Солнечная активность на 22 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 31.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, метеозависимым стоит придерживаться простых рекомендаций:
- установить стабильный режим сна;
- делать легкие физические упражнения или гулять на свежем воздухе;
- пить достаточно воды;
- сбалансировать питание;
- избегать стресса и создать дома спокойную атмосферу для отдыха.
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