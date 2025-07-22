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На Солнце зафиксированы пять вспышек — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 15:39
Прогноз магнитных бурь на 22 июля — чего остерегаться сегодня
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Во вторник, 22 июля, украинца не следует ждать существенных магнитных бурь. По прогнозам астросиноптиков, солнечная активность за последние сутки оставалась низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 22 июля

За последние сутки Солнце оставалось относительно спокойным — зафиксировано пять слабых вспышек класса C, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Во вторник, 22 июля, геомагнитное поле остается стабильным, а солнечная активность — низкой. Но астросиноптики предупреждают о возможных вспышках среднего М-класса и реже Х-класса.

Солнечная активность на 22 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 31.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, метеозависимым стоит придерживаться простых рекомендаций:

  • установить стабильный режим сна;
  • делать легкие физические упражнения или гулять на свежем воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • сбалансировать питание;
  • избегать стресса и создать дома спокойную атмосферу для отдыха.

Ранее Наталья Диденко предупредила украинцев о резкой смене погоды и в каких регионах ждать дождя.

А также жителей Киевщины синоптики предупредили о погодной опасности.

погода Солнце магнитные бури прогнозы Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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