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Украину накроют грозы и жара — предупреждение синоптиков

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 19:24
Погода на завтра 28 июля — что прогнозирует Укргидрометцентр
Лето в городе. Фото: Новости.LIVE

В воскресенье, 28 июля, в Украине ожидается контрастная погода. Запад страны накроют ливни и грозы, а в центре и на юге будет царить жара до +38 °С.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды на 28 июля

На Западе, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачную погоду со значительными осадками и грозами. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться от +14...+19 °С ночью до +23...+28 °С днем.

В северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается переменная облачность с умеренными дождями и грозами. В Киевской и Черкасской областях возможны ливни, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

На остальной территории — сухо и жарко. Ночью температура будет держаться в пределах +17...+22 °С, на Юге — до +25 °С. Днем столбики термометров покажут +29...+34 °С, а в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами ожидается изнуряющая жара — до +35...+38 °С. На Севере - немного прохладнее: +27...+32 °С. Ветер — восточного и юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 28 липня
Прогноз погоды на 28 июля. Фото: facebook.com/UkrHMC

Ранее Наталка Диденко предупредила, в каких регионах ждать дождей.

А также мы писали, что Землю накрыла мощная магнитная буря.

Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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