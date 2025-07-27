Погода на завтра 28 июля — что прогнозирует Укргидрометцентр

Лето в городе. Фото: Новости.LIVE

В воскресенье, 28 июля, в Украине ожидается контрастная погода. Запад страны накроют ливни и грозы, а в центре и на юге будет царить жара до +38 °С.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды на 28 июля

На Западе, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачную погоду со значительными осадками и грозами. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться от +14...+19 °С ночью до +23...+28 °С днем.

В северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается переменная облачность с умеренными дождями и грозами. В Киевской и Черкасской областях возможны ливни, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

На остальной территории — сухо и жарко. Ночью температура будет держаться в пределах +17...+22 °С, на Юге — до +25 °С. Днем столбики термометров покажут +29...+34 °С, а в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами ожидается изнуряющая жара — до +35...+38 °С. На Севере - немного прохладнее: +27...+32 °С. Ветер — восточного и юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 28 июля. Фото: facebook.com/UkrHMC

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