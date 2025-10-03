Видео
Главная Метео Выходные удивят контрастами — прогноз погоды от Диденко

Выходные удивят контрастами — прогноз погоды от Диденко

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 12:29
Какая погода будет в Украине в выходные 4-5 октября — прогноз Наталки Диденко
Прогулка в осеннем парке. Фото: Freepik

В Украине в выходные, 4 и 5 октября, погода будет оставаться неоднородной. Температура покажет значительный контраст между западными и восточными областями.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 4 и 5 октября

На западе ожидается самая прохладная погода — всего +9...+12 °C. В северных регионах воздух прогреется до +12...+14 °C, в центральных — от +12 до +18 °C. Самые высокие показатели зафиксируют на востоке и юго-востоке страны — температура составит +15...+18 °C, а на юге — +15...+19 °C. В Крыму прогнозируют до +20 °C.

Осадки также распределятся неравномерно. В субботу дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Прикарпатье и в Черновицкой области. Вечером осадки распространятся на центральные и северные регионы. На остальной территории будет сухо.

В воскресенье будет дождливо в южных областях, кроме Одесской области, на востоке и местами на западе. В других регионах осадков не прогнозируют.

В Киеве на выходных будет преобладать сухая погода. Лишь в субботу вечером возможен небольшой дождь. Дневная температура в столице будет держаться на уровне +14...+15 °C.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала, когда ждать потепления жителям Украины.

А также синоптики предупредили о тумане в некоторых областях и мокром снеге в Карпатах.

погода выходные Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
