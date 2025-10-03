Яка погода буде в Україні у вихідні 4-5 жовтня — прогноз Наталки Діденко

Вихідні здивують контрастами — прогноз погоди від Діденко
В Україні у вихідні, 4 і 5 жовтня, погода залишатиметься неоднорідною. Температура покаже значний контраст між західними та східними областями.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 4 і 5 жовтня
На заході очікується найпрохолодніша погода — лише +9…+12 °C. У північних регіонах повітря прогріється до +12…+14 °C, у центральних — від +12 до +18 °C. Найвищі показники зафіксують на сході та південному сході країни — температура становитиме +15…+18 °C, а на півдні — +15…+19 °C. У Криму прогнозують до +20 °C.
Опади також розподіляться нерівномірно. У суботу дощі очікуються на Одещині, Миколаївщині, Прикарпатті та в Чернівецькій області. Ввечері опади поширяться на центральні та північні регіони. На решті території буде сухо.
У неділю дощитиме в південних областях, крім Одещини, на сході та місцями на заході. В інших регіонах опадів не прогнозують.
У Києві вихідними переважатиме суха погода. Лише в суботу ввечері можливий невеликий дощ. Денна температура у столиці триматиметься на рівні +14…+15 °C.
