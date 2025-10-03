Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Місцями туман, а в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні

Місцями туман, а в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 07:07
Погода сьогодні, 3 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Сніг в Карпатах. Фото: Василь Фіцак

Прогноз погоди на п'ятницю, 3 жовтня, повідомили синоптики. В цей день погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, а також прохолодна волога повітряна маса. Опадів не буде, крізь очікуються сірі хмари, через які пробиватиметься сонячне проміння. Лише на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, а вночі з мокрим снігом. Водночас вночі та вранці у західних і північних областях місцями буде туман.

Про це у четвер, 2 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 3 жовтня

Місцями туман, а в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні повітряні потоки рухатимуться зі сходу та північного сходу зі швидкістю 7-12 м/с, на півдні та південному сході вдень подекуди плотви 15-20 м/с.

Значення температура у більшості західних та північних областей у нічні години були +1...+6 ,°С. Також за попередженням синоптиків очікуються заморозки на поверхні ґрунту на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині. В повітрі там 0...+3 °С, проте у денні години температура становитиме +8...+13 °С. На решті території вночі +4...+9 °С, вдень +14...+19 °С. На високогір'ї Карпат температура вдень та вночі становитиме -2...+3 °С.

Вночі заморозки, вдень потеплішає — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман.

Вітер дутиме східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі була +1...+6 °С, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С, вдень +8...+13 °С.

У Києві тим часом вночі близько +5 °С, вдень +11...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 жовтня повсюди в Україні пройде без опадів. Може навіть світитиме сонце, якщо тумани не прикриють.

Щодо температури повітря, на півдні, сході, Дніпропетровській та Полтавській областях вдень буде +14...+19 °С. В центрі Вінницької та Черкаської +10...+14 °С. На півночі температура становитиме +10...+13 °С.

Найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня +8...+11 °С, а вночі було 0...+4 °, місцями до -1 °С.

Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході навіть до сильного.

У Києві тим часом очікується до +12 °С.

Нагадаємо, що цими вихідними погода в Україні зміниться. Синоптики прогнозують, що теплий вітер з півдня підніме показники на термометрах подекуди до +20 °С.

Також ми писали, що днями Одесу накрила потужна негода. Внаслідок інциденту загинуло 10 людей, серед них є дитина.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації