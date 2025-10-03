Погода сьогодні, 3 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Сніг в Карпатах. Фото: Василь Фіцак

Прогноз погоди на п'ятницю, 3 жовтня, повідомили синоптики. В цей день погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, а також прохолодна волога повітряна маса. Опадів не буде, крізь очікуються сірі хмари, через які пробиватиметься сонячне проміння. Лише на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, а вночі з мокрим снігом. Водночас вночі та вранці у західних і північних областях місцями буде туман.

Про це у четвер, 2 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 3 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні повітряні потоки рухатимуться зі сходу та північного сходу зі швидкістю 7-12 м/с, на півдні та південному сході вдень подекуди плотви 15-20 м/с.

Значення температура у більшості західних та північних областей у нічні години були +1...+6 ,°С. Також за попередженням синоптиків очікуються заморозки на поверхні ґрунту на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині. В повітрі там 0...+3 °С, проте у денні години температура становитиме +8...+13 °С. На решті території вночі +4...+9 °С, вдень +14...+19 °С. На високогір'ї Карпат температура вдень та вночі становитиме -2...+3 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман.

Вітер дутиме східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі була +1...+6 °С, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С, вдень +8...+13 °С.

У Києві тим часом вночі близько +5 °С, вдень +11...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 жовтня повсюди в Україні пройде без опадів. Може навіть світитиме сонце, якщо тумани не прикриють.

Щодо температури повітря, на півдні, сході, Дніпропетровській та Полтавській областях вдень буде +14...+19 °С. В центрі Вінницької та Черкаської +10...+14 °С. На півночі температура становитиме +10...+13 °С.

Найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня +8...+11 °С, а вночі було 0...+4 °, місцями до -1 °С.

Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході навіть до сильного.

У Києві тим часом очікується до +12 °С.

Нагадаємо, що цими вихідними погода в Україні зміниться. Синоптики прогнозують, що теплий вітер з півдня підніме показники на термометрах подекуди до +20 °С.

Також ми писали, що днями Одесу накрила потужна негода. Внаслідок інциденту загинуло 10 людей, серед них є дитина.