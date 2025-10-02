Коли буде потепління в Україні — прогноз від синоптика

Родина на прогулянці. Фото: Freepik

Цими вихідними погода в Україні зміниться. Синоптики прогнозують, що теплий вітер з півдня підніме показники на термометрах подекуди до +20 °С.

Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі "Ранок.LIVE".

Яка погода буде в Україні у вихідні

За словами синоптика, цьогорічне літо в Україні затягнулося майже на тиждень довше звичайного, а метеорологічна осінь розпочалася лише наприкінці вересня, коли похолодання охопило більшість регіонів країни.

"Літо цього року у нас тривало на тиждень довше від кліматичної норми і завершилося метеорологічне літо тільки у третій декаді вересня. Погода, як зараз, притаманна для цього сезону, аномально низьких температур або чогось незвичайного немає. Загалом температурний режим відповідає нормам сезону", — сказала Птуха.

Синоптик підкреслила, що найближчими днями в Україні очікується невелике потепління. У п'ятницю прогнозується перерва в опадах і навіть сонячні прояснення, а на вихідних температура підніметься на кілька градусів завдяки надходженню теплих південних повітряних мас.

На південному сході України термометри можуть показати до +20 °C, тоді як у більшості областей температура коливатиметься в межах +10…+15 °C. Водночас синоптик попереджає, що разом із теплом можуть повернутися дощі.

"У найближчій перспективі з підвищення температур видно, що вихідними у нас зміниться вітер, з'явиться південна складова, і на декілька градусів підвищиться значення температури. Навіть завтра у п'ятницю у нас буде перерва в опадах у багатьох регіонах України і додасться тепла. У південній частині навіть до +20 °С, а решта територій — у межах +10...+15 °С", — зазначає Наталія Птуха.

