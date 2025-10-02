Відео
Головна Метео Немов два різні полюси — погода сьогодні здивує схід та захід

Немов два різні полюси — погода сьогодні здивує схід та захід

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:25
Сьогодні в Україні буде холодніше на заході ніж на сході й можливі опади, прогнозують синоптики
Люди в осінньому парку. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні Україна в плані погоди буде являти собою щось кардинально відмінне залежно від регіонів: на заході значно похолоднішає, а ось на сході буде майже по-весняному тепло. На високогір'ї Карпат навіть почне випадати сніг, а подекуди дощитиме.

Про це повідомили Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 2 жовтня

Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз погоди. Фото: Допис Укргідрометцентру у Facebook.

В Укргідрометцентрі інформують, що сьогодні атмосферні фронти продовжать визначати погоду в Україні. Вони принесуть короткочасні дощі у північні й центральні регіони.

Вітер північно-східний 5–10 м/с, подекуди з поривами. Температура на заході +5...+10 °С, на Закарпатті — до +13, на півдні та сході до +17 °С. На високогір'ї Карпат прогнозують мокрий сніг при температурі від -2 до +3 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптикині, сьогодні на заході та півночі слід очікувати підвищення температури лише до +10 °С, тоді як на сході аж до +18 °С. Середня температура складатиме +12...+16 °С.

Діденко прогнозує дощі лише на півночі, хоча у Києві теж може бути дощ, а температура у столиці складатиме +8 °С.

Дощі та заморозки — синоптики попереджають низку областей завтра - фото 3
Допис Наталкі Діденко у Telegram. Фото: скриншот

Діденко розраховує, що вже після 5 жовтня очікується поступове потепління, яке спочатку відчують жителі сходу та півдня, а згодом і західні області. 

Нагадаємо, що в Одесі досі ліквідовують наслідки негоди, яка затопила мікрорайони та майже повністю заблокувала рух транспорту.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих в Одесі від негоди й наголосив на перевірці обставин трагедії.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
