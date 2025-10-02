Видео
Главная Метео Словно два разных полюса — погода сегодня удивит восток и запад

Словно два разных полюса — погода сегодня удивит восток и запад

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 06:25
Сегодня в Украине будет холоднее на западе чем на востоке и возможны осадки, прогнозируют синоптики
Люди в осеннем парке. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня Украина в плане погоды будет представлять собой нечто кардинально отличное в зависимости от регионов: на западе значительно похолодает, а вот на востоке будет почти по-весеннему тепло. На высокогорье Карпат даже начнет выпадать снег, а кое-где будет идти дождь.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 2 октября

Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз погоды. Фото: Сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

В Укргидрометцентре информируют, что сегодня атмосферные фронты продолжат определять погоду в Украине. Они принесут кратковременные дожди в северные и центральные регионы.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами с порывами. Температура на западе +5...+10 °С, на Закарпатье - до +13, на юге и востоке до +17 °С. На высокогорье Карпат прогнозируют мокрый снег при температуре от -2 до +3 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

По словам синоптика, сегодня на западе и севере следует ожидать повышения температуры лишь до +10 °С, тогда как на востоке до +18 °С. Средняя температура составит +12...+16 °С.

Диденко прогнозирует дожди только на севере, хотя в Киеве тоже может быть дождь, а температура в столице составит +8 °С.

Дощі та заморозки — синоптики попереджають низку областей завтра - фото 3
Сообщение Наталки Диденко в Telegram. Фото: скриншот

Диденко рассчитывает, что уже после 5 октября ожидается постепенное потепление, которое сначала почувствуют жители востока и юга, а затем и западные области.

Напомним, что в Одессе до сих пор ликвидируют последствия непогоды, которая затопила микрорайоны и почти полностью заблокировала движение транспорта.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Одессе от непогоды и отметил проверку обстоятельств трагедии.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
